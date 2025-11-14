Ile Maurice: Bâtiment neuf - WC sans verrou, parking saturé, guichets lents

14 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

L'hôpital des yeux à Moka a déménagé depuis le 10 novembre 2025 dans un nouveau bâtiment au Réduit Triangle. Le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a tenu à faire le déplacement pour un soft launch. D'emblée, il a mis en avant le progrès en matière d'infrastructure et d'équipement : «L'ancien hôpital avait à peine une trentaine de lits. Ici, il y a près de 75.» Si la modernité et la taille du nouveau bâtiment frappent l'oeil, l'efficacité infrastructurelle reste à améliorer.

Dès la première journée, le nombre de places de stationnement s'est révélé insuffisant pour le flux d'arrivées, forçant plusieurs patients - ou membres de la famille les accompagnant - à se garer dans des zones non autorisées. À l'intérieur, l'espace d'enregistrement (tir kart) a tourné au ralenti : manque de chaises, espace limité et manque de personnel pour gérer à la fois l'inscription, le transfert des dossiers et la prise de rendez-vous.

Dans les couloirs, les témoignages reflètent un même constat : la capacité d'accueil ne suit pas encore l'afflux de patients. «Enn gran lopital coum sa, tou dimounn pe sere pou konsilte dan enn sel plas», fait ressortir un patient, pointant du doigt la salle d'attente débordée. Une autre patiente signale un problème essentiel : «Il y a une seule toilette pour les dames au rez-de-chaussée sans verrou et je suis obligée de demander à quelqu'un de surveiller la porte.»

Le personnel soignant, lui, exprime son incompréhension face à des manquements fonctionnels : «Il n'y a pas de lavabo à proximité pour se laver les mains, alors que c'est essentiel pour l'hygiène et la sécurité en milieu hospitalier.» Néanmoins, tout n'est pas sombre. Plusieurs patients saluent «l'accueil et le professionnalisme du personnel médical».

Autre point positif : la présence de jeunes scouts mobilisés pour guider les usagers, de l'entrée jusqu'aux départements concernés et offrir des fauteuils roulants aux personnes à mobilité réduite, parfois même depuis le parking - ce qui facilite le déplacement et l'orientation dans des espaces encore peu familiers.

