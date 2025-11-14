Tunis — Le Programme pour l'Efficacité Énergétique dans les Bâtiments (PEEB COOL) en référence à son appellation en anglais "Programme for Energy Efficiency in Buildings", lancé en Tunisie depuis 2023, et visant à adapter les bâtiments au refroidissement et à réduire les émissions liées à la climatisation et à la réfrigération, a été au coeur de l'intervention de l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie (ANME) à la 30ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 30), qui se tient actuellement à Bélem au Brésil (du 11 au 22 novembre 2025).

L'ANME, a travers son directeur général Nefaâ Bakari, est intervenue lors d'un side-event, jeudi, 13 novembre, sur le rôle de l'article 6 de l'Accord de Paris sur les changements climatiques dans l'ouverture de perspectives de financement climatique pour le secteur de la construction et du bâtiment.

L'Article 6 de l'Accord de Paris établit, rappelle-t-on, un cadre pour la coopération internationale volontaire afin d'atteindre les objectifs climatiques, notamment par le biais de marchés du carbone et d'autres mécanismes non commerciaux.

"Cet article est important pour le financement de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment", a affirmé Bakari, mettant en exergue l'expérience tunisienne dans ce domaine, à travers le programme "PEEB COOL", financé par l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), l'Agence française de développement (AFD) et le Fonds vert pour le climat.

Selon le premier responsable de l'ANME, "il est nécessaire de mettre en place un système précis de suivi et de contrôle MRV (Measurement, Reporting, and Verification), pour garantir l'efficacité et la transparence des mesures climatiques, ce qui renforce la crédibilité des projets auprès des bailleurs de fonds et des partenaires internationaux".

Il a également souligné la nécessité de tirer parti des différents mécanismes de financement climatique émergents, tels que le financement carbone, en raison de leur rôle dans la promotion des investissements publics et privés dans le secteur de la constructi

Il y'a lieu de rappeler que l'ANME) et la GIZ avaient signé, le 17 septembre 2025, un protocole de mise en oeuvre, donnant le coup d'envoi aux premières interventions prioritaires de rénovation écoénergétique du parc immobilier public, incluant hôpitaux, écoles, universités et administrations.

Les premières actions prévoient la poursuite du remplacement de 2,5 millions de points d'éclairage par des LED, l'installation progressive de systèmes photovoltaïques, ainsi que la mise en place de responsables énergie dans plusieurs milliers d'établissements publics chargés du suivi et de la gestion de la consommation d'énergie.

Le programme, qui se poursuivra jusqu'à 2028, prévoit un potentiel d'investissement estimé à 200 millions d'euros pour la Tunisie. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à réduire la facture énergétique publique et à renforcer la résilience climatique des bâtiments face à l'augmentation des besoins en climatisation.

Il prévoit, en général, de réaliser des économies d'énergie estimées à 40 % pour les rénovations de bâtiments existants et 20 % pour les nouvelles constructions.

Une délégation tunisienne participe actuellement à la COP30, qui se tient au Brési et qui est considérée par les organisateurs et les analystes comme la "COP de la mise en oeuvre".