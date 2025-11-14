Sénégal: Accès à l'information - La société civile se forme pour maîtriser les contours de la nouvelle loi

Réunis à Dakar lors d'un atelier organisé en partenariat avec le comité national du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO), les acteurs de la société civile ont été formés au contenu et aux mécanismes de mise en oeuvre de la nouvelle loi sur l'accès à l'information. Une rencontre jugée « essentielle » par Alfred Nkuru Bulakali, directeur régional d'Article 19 Sénégal Afrique de l'Ouest, pour qui cette loi marque « l'aboutissement de plusieurs années de plaidoyer ».

Il a salué « les autorités sénégalaises, le président Diomaye Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble des institutions » pour l'adoption du texte en août et sa promulgation en septembre. Cette avancée, selon lui, « illustre la capacité de co-construction entre État et société civile autour d'un agenda clair. »

L'atelier vise à permettre aux organisations citoyennes de maîtriser les listes d'assujettis, l'étendue du droit d'accès, les sanctions et le fonctionnement de la Commission nationale d'accès à l'information (CONAI). « Notre rôle de plaidoyer ne s'arrête pas. Il migre vers la vulgarisation et le suivi de la mise en oeuvre afin que transparence et redevabilité deviennent réalité », a-t-il insisté.

La présence de collectivités territoriales, dont la mairie de Rufisque, marque une étape importante pour diffuser la loi « jusque dans les quatre coins du pays ».

Représentant le ministère de la Justice, Aliou Mballo a rappelé que ce texte est « le fruit d'une volonté politique ardente » du nouveau gouvernement. Il a appelé la société civile, « poumons de cette loi », à en faire « une arme pacifique pour la justice sociale » et un outil de participation citoyenne. L'atelier doit déboucher sur un plan d'actions national de sensibilisation.