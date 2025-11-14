Angola: Le prix du pétrole brut Brent s'établit à 63,46 dollars américains le baril

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent s'établit à 63,46 dollars américains le baril sur le marché international ce vendredi, après avoir clôturé la séance précédente à 63,01 dollars américains, soit une hausse de 1,27 % par rapport à la clôture précédente.

Les cours des contrats à terme sur le pétrole brut évoluent vers les prévisions établies par le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2025, qui tablaient sur un prix de 70 dollars américains le baril et une production de 1 098 000 barils de pétrole par jour.

Le prix du Brent constitue une référence importante pour les achats de pétrole à l'échelle mondiale.