Angola: Rafael Savimbi promet de rajeunir l'UNITA

Dundo — Le candidat à la présidence de l'UNITA, Rafael Savimbi, a promis jeudi des changements stratégiques axés sur la jeunesse, s'il est élu, afin de promouvoir un environnement propice à l'innovation et à l'adaptation des propositions du parti aux besoins et aux défis de la société.

L'homme politique a fait cette promesse lors d'une allocution aux membres du parti dans la province de Lunda-Norte, en marge de sa campagne électorale, à l'approche du XIVe Congrès de l'UNITA, qui se tiendra du 28 au 30 de ce mois à Luanda, pour l'élection du futur président de l'organisation.

Il a précisé que ce rajeunissement n'impliquera pas une rupture, « mais la garantie de la continuité du projet initié par les membres les plus anciens, qui doivent continuer à y contribuer ».

Il s'est également engagé à œuvrer pour renforcer l'unité et la cohésion au sein du parti, le rendant plus dynamique face aux défis politiques à venir, notamment les élections générales de 2027.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, il a encouragé le gouvernement, notamment à Lunda Norte, à poursuivre ses investissements dans l'éducation, la santé et l'agriculture, en vue d'un développement durable.

Après Lunda Norte, Rafael Savimbi se rend ce vendredi dans la province de Lunda Sul, avec le même objectif : présenter son programme et solliciter des votes.

Le candidat affronte le président sortant, Adalberto Costa Júnior, en quête d'un nouveau mandat.