Angola: Rafael Savimbi promet de rajeunir l'UNITA

13 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par QB/HD/SB

Dundo — Le candidat à la présidence de l'UNITA, Rafael Savimbi, a promis jeudi des changements stratégiques axés sur la jeunesse, s'il est élu, afin de promouvoir un environnement propice à l'innovation et à l'adaptation des propositions du parti aux besoins et aux défis de la société.

L'homme politique a fait cette promesse lors d'une allocution aux membres du parti dans la province de Lunda-Norte, en marge de sa campagne électorale, à l'approche du XIVe Congrès de l'UNITA, qui se tiendra du 28 au 30 de ce mois à Luanda, pour l'élection du futur président de l'organisation.

Il a précisé que ce rajeunissement n'impliquera pas une rupture, « mais la garantie de la continuité du projet initié par les membres les plus anciens, qui doivent continuer à y contribuer ».

Il s'est également engagé à œuvrer pour renforcer l'unité et la cohésion au sein du parti, le rendant plus dynamique face aux défis politiques à venir, notamment les élections générales de 2027.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, il a encouragé le gouvernement, notamment à Lunda Norte, à poursuivre ses investissements dans l'éducation, la santé et l'agriculture, en vue d'un développement durable.

Après Lunda Norte, Rafael Savimbi se rend ce vendredi dans la province de Lunda Sul, avec le même objectif : présenter son programme et solliciter des votes.

Le candidat affronte le président sortant, Adalberto Costa Júnior, en quête d'un nouveau mandat.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.