Angola: Le programme Kwenda favorise la reproduction de 400 chèvres à Cunene

Ondjiva — Sur un total de 2 567 femelles reproductrices distribuées à 312 ménages, 421 chevreaux ont été issus de la reproduction dans les municipalités de Curoca et Chitado, province de Cunene, dans le cadre du volet « inclusion productive » du programme de protection sociale Kwenda.

Cette information a été communiquée à ANGOP jeudi par Eduardo Silunda, directeur de l'Institut de développement local (FAS) de Cunene.

Il a souligné que le processus, lancé en 2023 avec l'objectif d'atteindre 1 287 ménages dans 26 communautés, a déjà bénéficié à 17 familles.

Jusqu'au 1er novembre de cette année, l'inclusion productive concernait des familles des communautés de Waru, Kamue, Elola, Elengue, Ombwa, Eayongo, Oncócua, Kapapa, Etengue, Opupa (Curoca), Chipa, Chitado, Tapela I et II, Paleva, Hanguimbi et Mambando (Chitado).

Il a expliqué que chaque famille avait reçu huit femelles et un mâle. Les petits restaient sous la garde des bénéficiaires, tandis que les femelles reproductrices étaient intégrées au fonds d'inclusion renouvelable des communautés.

Il a précisé que ce processus ne concernait que les municipalités de Chitado et Curoca, en raison de l'importance de l'élevage dans ces communautés et de la grande vulnérabilité des familles concernées.

Il a ajouté que d'autres municipalités pourraient bénéficier d'autres volets, notamment agricoles, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Kwenda II.

« Dans le domaine de l'inclusion productive, 14 404 ménages ont déjà été référencés dans 11 municipalités de la province, à l'exception de Cuanhama, Cafima et Nehone », a-t-il souligné.

Outre la distribution de chèvres, il a également mentionné la distribution de 500 poussins à 140 familles dans 10 communautés, chacune ayant reçu deux poules et un coq pour promouvoir l'élevage de volailles.

Sur le plan agricole, il a mis en avant l'allocation de 1 600 grammes de légumes variés, tels que des tomates, des oignons, des poivrons, des aubergines, du chou frisé et du chou, distribués à deux coopératives de la municipalité d'Ombadja.

Concernant les transferts monétaires, il a indiqué que le programme avait bénéficié, depuis mai 2020, à 86 834 ménages dans 11 des 14 municipalités existantes, sur un total de 106 404 familles enregistrées.

Dans le cadre de ces opérations, un montant de neuf milliards 475 millions 662 mille kwanzas a été déboursé jusqu'en janvier 2025.

Il a affirmé que certains bénéficiaires de Curoca et d'Ombadja ont reçu jusqu'à cinq versements, tandis que Cahama et Cuvelai, qui n'ont reçu que deux versements à ce jour, sont éligibles à un versement rétroactif.

Sans préciser de date, il a indiqué que diverses opérations administratives sont en cours, notamment la mise à jour des justificatifs d'inscription afin de corriger certaines données d'identification.

Concernant les stages en milieu communautaire, il a déclaré que le dispositif a bénéficié à 41 lycéens et étudiants, et que cinq nouveaux candidats devraient intégrer la huitième année.

À cet égard, il a précisé que l'institution a conclu des accords de coopération avec sept établissements d'enseignement, dont six lycées et un établissement d'enseignement supérieur.

Concernant le troisième volet, lié à la municipalisation de l'action sociale, il a indiqué que trois Centres intégrés d'action sociale (CASI) sont pleinement opérationnels dans les municipalités de Namacunde, Cuvelai et Cahama, tandis que Curoca et Ombadja disposent de centres de services fonctionnant en collaboration avec les administrations locales.

Par ailleurs, il a précisé que des mesures préparatoires sont en cours pour la mise en oeuvre de Kwenda II, un processus qui s'inscrit dans la continuité du premier volet, mais axé sur le renforcement du capital humain, la réponse aux catastrophes naturelles et l'aide à la petite enfance.

Il a expliqué que le processus concernera dans un premier temps les 11 municipalités déjà incluses dans Kwenda I, et que les trois autres seront enregistrées dès qu'elles recevront des directives plus précises.

Kwenda comprend quatre volets : les transferts sociaux monétaires, mis en oeuvre depuis 2020 ; l'inclusion productive ; la municipalisation de l'action sociale ; et le renforcement du registre social unique.