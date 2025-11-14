Angola: Trois cent cinquante-deux millions USD débloqués pour l'agriculture familiale

Luanda — Le Fonds international de développement agricole (FIDA) et la Banque africaine de développement (BAD) vont allouer au moins trois cent cinquante-deux millions de dollars au financement d'un projet d'agriculture familiale dans sept provinces angolaises.

Dans une note du FIDA reçue mercredi par L'ANGOP, le représentant du FIDA en Angola, Custódio Mucavele, a indiqué que les provinces de Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico, Moxico Leste, Cuando, Cubango et Bié seront concernées.

Selon le document, le financement se répartit comme suit : 132 millions de dollars seront versés par le FIDA et 220 millions par la BAD, sur une période de dix ans.

Dans ce contexte, il est également indiqué que la mise en oeuvre du programme d'appui au développement d'une agriculture durable devrait débuter en janvier ou février 2026.

Pour la province de Luanda Norte, les municipalités de Capenda-Camulemba, Lubalo, Xá-muteba, Cuango, Cambulo et Lucapa ont été sélectionnées lors de la première phase.

Le processus d'évaluation s'est fondé sur des critères tels que la densité de population, le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté, le potentiel agricole et l'existence d'un secteur privé capable de fournir les intrants et tous les services nécessaires au soutien de l'agriculture.

Custódio Mucavele a ajouté qu'une unité de gestion de projet et une cellule financière seront mises en place dans chacune des sept provinces, dans le cadre de la décentralisation des services de la Banque africaine de développement (BAD) et du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Le Projet de développement et de commercialisation de l'agriculture familiale (SAMAP) est une initiative du ministère de l'Agriculture et des Forêts, financée par le Fonds international de développement agricole (FIDA), qui vise à soutenir la formation des communautés paysannes aux techniques culturales par le biais d'écoles pratiques (ECA).