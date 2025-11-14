Angola: Plus de 15 échantillons non conformes chaque semaine lors des contrôles de qualité alimentaire

Luanda — Le Service national de contrôle de la qualité des aliments (SNCQA) évalue plus de 1 560 échantillons par semaine, dont plus de 15 sont non conformes, a indiqué jeudi à Luanda la directrice générale de cet organe, Isabel Capitão Ferreira Miguel.

Se confinant à l'ANGOP lors d'un atelier sur la qualité, organisé par l'Institut national des infrastructures de qualité (INIQ), la responsable a précisé que le SNCQA transmet les échantillons non conformes à l'Agence nationale d'inspection économique et de sécurité alimentaire (ANIESA), rattachée au ministère de l'Industrie et du Commerce, chargée de garantir la conformité des activités économiques et la sécurité alimentaire du pays.

Elle a ajouté que le niveau d'exigence appliqué à ce processus est lié aux enjeux de sécurité alimentaire.

« Ce processus est essentiel à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il est crucial de garantir à tous l'accès à une alimentation saine et nutritive, favorisant ainsi la santé, la dignité et le développement humain », a-t-elle déclaré.

Le Service national de contrôle de la qualité des aliments (SNCQA) dispose de quatre laboratoires répartis sur l'ensemble du territoire national et emploie 109 techniciens, un nombre insuffisant selon sa directrice.

D'après Isabel Capitão, pour assurer la pleine couverture des activités du SNCQA, il faudrait recruter 101 techniciens supplémentaires, incluant le personnel administratif et d'analyse de laboratoire.

Conformément au décret présidentiel n° 179/18 du 2 août, les produits ne respectant pas les limites maximales tolérées de résidus, ne répondant pas aux critères et normes physico-chimiques et microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, ou présentant un risque pour la santé publique, doivent être éliminés et détruits par incinération en toute sécurité.