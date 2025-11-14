Dans le cadre du projet ACCES (Alliance Concertée des Organisations de la Société Civile pour un Espace Civique Transformateur et Accélérateur autour de l'Action Climatique), une journée de sensibilisation et d'éducation environnementale s'est tenue hier à Mbodiene (Commune de Ngueniene/ Département de Mbour), ciblant une centaine d'élèves des écoles élémentaires et du collège de la localité. L'initiative est portée par Enda Ecopop et un consortium d'organisations partenaires.

Le Docteur Fatou Kiné Gueye, chargée de projet à Enda Ecopop, a présenté le cadre de cette activité. « Le projet ACCES est une alliance qui nous réunit depuis décembre 2023 pour accélérer l'action climatique », a-t-elle expliqué. Cette coalition rassemble plusieurs organisations de la société civile, notamment Agire (Joal-Fadiouth), le CLC (Mbodiene), Nebeday et Wetlands International.

L'objectif principal est d'appuyer la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Gestion des Écosystèmes de Mangroves, une initiative de la Direction des Aires Marines Protégées. L'éducation environnementale constitue une composante clé de cette stratégie.

L'activité de Mbodiene s'inscrit dans une série d'interventions similaires déjà menées à Joal-Fadiouth et à Saint-Louis. Ici, ce sont près d'une centaine d'élèves issus de deux écoles élémentaires et d'un collège (CEM) qui ont été formés. « L'objectif est de les sensibiliser et de les accompagner dans la compréhension du changement climatique, de ses causes et de ses conséquences », a précisé le Dr Fatou Kiné Gueye. « Nous leur fournissons des outils pour qu'ils puissent devenir les ambassadeurs de la prochaine génération. »

Cette approche vise à inculquer aux jeunes une conscience écologique profonde, leur permettant non seulement de comprendre les enjeux environnementaux, mais aussi de relayer les messages au sein de leurs communautés respectives.

La méthodologie du projet repose sur la co-construction et la synergie entre les différents acteurs. Les organisations partenaires ont mutualisé leurs expertises techniques et leurs moyens financiers pour garantir l'impact et la pérennité des actions. « C'est le moment de remercier tous les partenaires qui ont contribué à créer cette synergie d'action », a conclu le Dr Fatou Kiné.

Cette collaboration démontre l'importance d'une approche concertée pour relever les défis complexes du changement climatique et de la préservation d'écosystèmes fragiles, comme la mangrove. Ainsi, à travers ces journées de sensibilisation, le projet ACCES sème les graines d'un avenir plus durable, en formant une génération de jeunes Sénégalais conscients et actifs dans la protection de leur environnement.