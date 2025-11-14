Sénégal: FORUM TIAD - L'Afrique digitale au coeur de la transformation inclusive

Le forum This Is Africa Digital (TIAD) s'est ouvert les 13 et 14 novembre à Dakar avec l'ambition claire de faire du Sénégal une référence régionale en matière de transformation numérique inclusive. Porté par sa directrice générale, Fatou Ka, l'événement a rassemblé décideurs publics, entrepreneurs, partenaires techniques et financiers autour d'un objectif : bâtir un écosystème digital africain fondé sur la souveraineté, l'éducation et l'inclusion.

« TIAD est une vitrine technologique et culturelle africaine », a déclaré Fatou Ka lors de l'ouverture. « Nous voulons montrer que digital et culture vont ensemble, mais surtout ouvrir la voie aux jeunes et aux femmes. Ce sont les deux forces incontournables d'une digitalisation durable et inclusive. »

Les panels, organisés autour de l'éducation au numérique, de l'intelligence artificielle dans l'enseignement et de la protection des données personnelles, ont souligné l'importance d'un cadre de confiance. « Sans souveraineté numérique, pas de développement digital durable », a insisté Mme Ka, saluant la présence de la Commission de protection des données personnelles (CDP).

Le forum a aussi mis l'accent sur le rôle stratégique de l'éducation. Représentant le ministère de l'Éducation nationale, Ndèye Fatou Sène a rappelé le projet de former 105 000 enseignants à l'intelligence artificielle et au numérique. « On ne peut plus enseigner à nos enfants comme on nous a enseignés. Le monde bouge, et nous devons bouger avec lui », a-t-elle souligné.

Pour Ousseynou Ba, PDG de One Africa Group, TIAD marque un tournant : « L'Afrique est le futur du monde. On ne peut plus faire vivre l'économie mondiale sans faire vivre nos populations. » Il a plaidé pour la création de data centers africains, une éducation tournée vers l'innovation et un soutien accru aux femmes entrepreneures : « Lorsqu'une femme a les moyens, elle investit dans l'avenir de ses enfants. »

En plaçant la jeunesse, les femmes et la souveraineté numérique au coeur du débat, TIAD s'impose comme un rendez-vous incontournable. Au-delà des discours, le forum trace les contours d'une Afrique connectée, créative et confiante dans sa capacité à bâtir son propre futur digital.