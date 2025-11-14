Sénégal: FORUM TIAD - L'Afrique digitale au coeur de la transformation inclusive

14 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Le forum This Is Africa Digital (TIAD) s'est ouvert les 13 et 14 novembre à Dakar avec l'ambition claire de faire du Sénégal une référence régionale en matière de transformation numérique inclusive. Porté par sa directrice générale, Fatou Ka, l'événement a rassemblé décideurs publics, entrepreneurs, partenaires techniques et financiers autour d'un objectif : bâtir un écosystème digital africain fondé sur la souveraineté, l'éducation et l'inclusion.

« TIAD est une vitrine technologique et culturelle africaine », a déclaré Fatou Ka lors de l'ouverture. « Nous voulons montrer que digital et culture vont ensemble, mais surtout ouvrir la voie aux jeunes et aux femmes. Ce sont les deux forces incontournables d'une digitalisation durable et inclusive. »

Les panels, organisés autour de l'éducation au numérique, de l'intelligence artificielle dans l'enseignement et de la protection des données personnelles, ont souligné l'importance d'un cadre de confiance. « Sans souveraineté numérique, pas de développement digital durable », a insisté Mme Ka, saluant la présence de la Commission de protection des données personnelles (CDP).

Le forum a aussi mis l'accent sur le rôle stratégique de l'éducation. Représentant le ministère de l'Éducation nationale, Ndèye Fatou Sène a rappelé le projet de former 105 000 enseignants à l'intelligence artificielle et au numérique. « On ne peut plus enseigner à nos enfants comme on nous a enseignés. Le monde bouge, et nous devons bouger avec lui », a-t-elle souligné.

Pour Ousseynou Ba, PDG de One Africa Group, TIAD marque un tournant : « L'Afrique est le futur du monde. On ne peut plus faire vivre l'économie mondiale sans faire vivre nos populations. » Il a plaidé pour la création de data centers africains, une éducation tournée vers l'innovation et un soutien accru aux femmes entrepreneures : « Lorsqu'une femme a les moyens, elle investit dans l'avenir de ses enfants. »

En plaçant la jeunesse, les femmes et la souveraineté numérique au coeur du débat, TIAD s'impose comme un rendez-vous incontournable. Au-delà des discours, le forum trace les contours d'une Afrique connectée, créative et confiante dans sa capacité à bâtir son propre futur digital.

