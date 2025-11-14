Pour cette présente journée mondiale du diabète célébrée ce 14 novembre, la communauté internationale a décidé de mettre le focus sur «Diabète et Bien-être au travail ». Plus de la majorité des personnes atteintes de diabète sont dans la vie active. Elles sont nombreuses à rencontrer chaque jour des obstacles pour gérer leur condition au travail. Stigmatisées, discriminées et dès fois même exclues, elles vivent en silence les stigmates de ces rejets. Autant de défis qui pèsent lourdement sur leur bien-être.

À l'occasion de la Journée Mondiale du Diabète, Docteur Abdoul Aziz Ly, Endocrinologue-Diabétologue-Nutritionniste Spécialiste des maladies métaboliques à l'Hôpital Tivaouane revient sur la conduite à tenir pour le diabétique afin de mieux gérer son bien-être au travail. Il estime que dans le monde du travail, les trois principales contraintes pour le diabétique sont le risque d'hypoglycémie, les contraintes thérapeutiques liées aux horaires et le travail physique auxquelles l'employeur devait faire face.

Chaque année depuis 1991, le 14 novembre est la journée mondiale réservée au diabète. Il sert de prétexte pour le jauger tant dans son maillage mondial que dans son impact au quotidien. Les dernières données estiment le nombre de diabétiques dans le monde à un demi-milliard, et l'Afrique souffre toujours d'un sous-diagnostic.

Le Sénégal compte désormais 4,2% de diabétiques (STEPS 2024). Cette année, le professionnel diabétique est au coeur du thème. En effet 7 sur 10 des personnes atteintes de diabète sont en âge de travailler. Mais cela n'est pas de tout repos car elles sont victimes de stigmatisation, de discrimination et de précarisation.

Pour Docteur Ly, les diabétiques sont des personnes actives professionnellement, 7 sur 10 sont en âge de travailler. Dans le monde du travail, il estime que les trois principales contraintes pour le diabétique sont le risque de l'hypoglycémie, les contraintes thérapeutiques liées aux horaires et le travail physique auxquels l'employeur devait faire face. « Aujourd'hui ces contraintes sont réduites voire levées grâce aux avancées thérapeutiques et techniques ainsi qu'aux évolutions du travail et des technologies » a-t-il fait comprendre.

Toutefois, le spécialiste de la maladie souligne que par ignorance, ces contraintes sont souvent mal acceptées par l'employeur et sont un frein à l'insertion sociale et professionnelle avec des conséquences graves.

« Des millions de personnes diabétiques sont confrontées quotidiennement à des difficultés pour gérer leur maladie au travail, notamment la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion. Cela a un impact négatif sur leur bien-être et même sur leur santé mentale. Une personne souffrant d'une maladie chronique a 4 fois plus de risque d'être exclue du marché du travail », a-t-il avancé.

Les facteurs aggravants dans le milieu du travail

Dans cet article consacré au diabète en milieu de travail, Docteur Abdoul Aziz Ly, Endocrinologue-Diabétologue-Nutritionniste Spécialiste des maladies métaboliques à l'Hôpital Tivaouane renseigne que plusieurs facteurs peuvent aggraver l'état de santé du diabbètique. Parmi ces facteurs, il y a la précarisation car elle peut être engendrée par une exclusion progressive du marché du travail à causes d'absences répétées, d'arrêts de longue durée, d'invalidité dont la résultante peut être la perte d'emploi.

La stigmatisation est une autre tare car 77 % des personnes vivant avec un diabète ont souffert d'anxiété, de dépression ou d'un autre trouble de santé mentale à cause de leur diabète. Parmi les facteurs affectant le bien-être mental figure la stigmatisation à hauteur de 58 %.

Il en est de même de la discrimination : période d'essai brusquement arrêtée, refus de promotion, voire «placardisation». Il existe un effet pervers, la discrimination aggrave les troubles psychologiques avec dépression, augmentation des arrêts de travail, absences répétées.

Le travail peut aggraver aussi l'état de santé de la personne de par les contraintes physiques ou psychiques qu'il peut induire : impossibilité d'atteindre ses objectifs, d'effectuer certaines tâches ou de maintenir une cadence de travail suffisante. Du simple fait de leur état diabétique, certaines personnes se trouvent privées de responsabilités ou d'évolution de carrière.

Plaidoyer

La Journée mondiale du diabète est une occasion mondiale pour les personnes atteintes de diabète, les professionnels de la santé, les défenseurs des droits des personnes diabétiques, les décideurs politiques et le public de s'unir pour sensibiliser et agir contre le diabète.

A cette occasion, docteur Ly a sensibilisé la population sur l'intérêt de connaitre son statut glycémique et définir des programmes nationaux de dépistage, d'intégrer la prévention et la prise en charge du diabète dans le cadre des soins de santé primaires et de la couverture sanitaire universelle, de rendre accessibles les médicaments à moindre cout et instaurer le dépistage au plus bas de la pyramide sanitaire.

Il importe aussi d'initier des programmes nationaux d'éducation thérapeutique à l'endroit des employeurs afin de leur permettre de mieux comprendre le diabète et même plus largement les maladies chroniques pour assurer un bien-être au travail.

Qu'est-ce que c'est le diabète ?

Selon Dr Ly, le diabète est un état caractérisé par une élévation durable du taux de sucre dans le sang en rapport avec un défaut de sécrétion et/ou d'action de l'insuline, en rapport avec des facteurs génétiques et/ou environnementaux agissant souvent de concert. Ce qui ressort de cette définition, c'est que le diabète n'est pas la conséquence exclusive d'une alimentation riche en sucre mais plutôt un manque d'insuline.

Le Diabète dans le monde

Les faits et les chiffres relatifs au diabète montrent que le fardeau que représente cette maladie pour les individus, les familles et les pays ne cesse de s'alourdir au niveau mondial. Le dernier Atlas du Diabète (2025) de la Fédération Internationale du Diabète (FID) rapporte que 11,1%, soit 589 millions d'adultes (20-79 ans), vivent avec le diabète.

L'Afrique se démarque par le nombre de cas de diabètes non diagnostiqués qui s'élèverait à 73 % d'où l'intérêt de politiques de sensibilisation et de dépistage. Au Sénégal, l'enquête STEPS de 2024 révèle une prévalence globale de 4,2%. La région de Fatick enregistre la prévalence la plus petite avec 1,9 %, Dakar est à 7,7 % et en pole position, on retrouve Matam avec 10,7 %.