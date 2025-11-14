La section régionale du Syndicat autonome des enseignants du moyen/secondaire du Sénégal (SAEMSS) de Sédhiou menace d'aller en grève si le retard de paiement des salaires des nouveaux sortants des écoles de formation persiste toujours. En conférence de presse hier, jeudi 13 novembre, ses membres ont aussi dénoncé le non-paiement des indemnités d'examen et le redéploiement inconsidéré de leurs collègues. La section de Sédhiou exprime sa profonde préoccupation et engage la responsabilité de la tutelle en cas de perturbation des enseignements/apprentissages.

Le secrétaire général de la section départementale du SAEMSS de Bounkiling qui a parlé à leur nom se veut formel : « malgré la signature de l'ordre de service ministériel en date du 14 octobre 2025 et la validation par l'Académie de Sédhiou le 17 octobre 2025, ces nouveaux enseignants n'ont toujours pas perçu leur salaire du mois d'octobre.

Cette situation est inacceptable et porte gravement atteinte à leur dignité, à leur motivation et à au principe d'équité dans la fonction publique », a déclaré Sérigne Fallou Daffé. Et de poursuivre : « le SAEMS exige le paiement sans délai des salaires des nouveaux sortants conformément aux engagements pris par le ministère de l'Éducation nationale ».

Par ailleurs et à l'en croire, le SAEMS déclare attirer l'attention des autorités sur le manque criant d'enseignants au niveau moyen/secondaire dans l'académie de Sédhiou. « Cette situation compromet gravement la qualité des apprentissages/apprentissages et accentue les inégalités entre les différentes zones du pays des élèves et accentue les inégalités entre les différentes zones du pays.

Le syndicat appelle à un recrutement urgent et à une réparation équitable des ressources pour garantir le droit à une éducation de qualité pour tous les élèves ». Le SAEMS dénonce également le non-paiement des indemnités spéciales mensuelles des enseignants de LYNAQE (lycée d'excellence) dont le montant doit être fixé par un décret toujours en attente de signature. Ce qui constitue une injustice à l'égard des enseignants concernés, ont-ils déploré.

Enfin, le SAEMS dit rester attentif au paiement intégral des indemnités liées aux examens du BAC et du BFEM, et exhorte les autorités à régulariser cette situation dans les plus brefs délais, afin d'éviter de nouvelles tensions dans le système éducatif. A défaut de mesures concrètes dans les jours à venir, la section SAEMSS de Sédhiou déclare se réserver le droit d'entreprendre « toutes formes d'actions syndicales légitimes, pouvant aller jusqu'à la suspension des enseignements, pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres ainsi que la dignité du corps enseignant ».

Du côté de l'inspection d'académie de Sédhiou, l'on apprend que les engagements de salaire sont déjà effectués et la procédure suit son cours pour le paiement des salaires des nouveaux sortants en poste dans la région.