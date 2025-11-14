Les autorités de l'Unité de Formation et de Recherches (UFR) des Sciences de l'Éducation, de la Formation et du Sport (SEFS) de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont réceptionné avant-hier, mercredi 12 novembre, un important lot de matériel thérapeutique de la part de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). La cérémonie de remise symbolique a été faite par la Représentante Permanente de la CEDEAO au Sénégal, Mme Zelma Nobre Fassinou.

Le directeur de l'UFR des Sciences de l'Éducation, de la Formation et du Sport (SEFS) de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Professeur Assane Diakhaté a magnifié le soutien de la CEDEAO à l'endroit de l'Unité de Santé mentale en matériel thérapeutique.

« Cet instant solennel marque bien plus qu'une simple remise de matériel. Il symbolise une étape majeure dans la consolidation de la santé mentale communautaire et universitaire au Sénégal, et dans la reconnaissance du rôle de notre université comme pôle de réflexion, d'action et d'innovation en matière de bien-être psychique », a-t-il déclaré tout en remerciant la CEDEAO.

Selon lui, son soutien constant et sa confiance renouvelée ont rendu possible cette acquisition. « Ce geste de solidarité scientifique et humaine traduit une vision partagée à savoir celle d'une Afrique résiliente, consciente de l'importance de la santé mentale comme fondement du développement durable », a-t-il ajouté.

En effet, dit-il, le partenariat entre la CEDEAO et l'UFR SEFS s'inscrit dans une continuité dynamique car, déjà, lors de la journée mondiale de la santé mentale du 10 octobre dernier, leurs échanges ont permis d'identifier les priorités de renforcement de capacités de l'Unité de Santé Mentale. « Ces discussions, basées sur une compréhension commune des enjeux, ont débouché sur un soutien financier et matériel déterminant, destiné à consolider notre dispositif d'intervention et de formation.

Grâce à cet appui, nous disposons désormais d'un équipement thérapeutique moderne destiné à améliorer la prise en charge des troubles mentaux ; de guides opérationnels sur la prévention et la prise en charge communautaire ; et surtout, d'un réseau de « Bajénu Gox » formés, véritables sentinelles communautaires de la santé mentale dans nos quartiers et villages », a rappelé Pr Diakhaté.

A l'en croire toujours, cette synergie entre l'expertise académique et l'action communautaire incarne une rupture épistémologique et opérationnelle notamment la santé mentale sort des murs de l'institution hospitalière pour s'ancrer dans la communauté, dans la proximité, dans le vécu social. « L'importance de cette initiative est double.

D'abord, elle renforce la mission scientifique de l'Université Gaston Berger à savoir de produire et diffuser des savoirs utiles, socialement ancrés et tournés vers l'innovation sociale. Ensuite, elle répond à une urgence nationale à savoir d'intégrer la santé mentale dans les politiques publiques et dans la formation des acteurs communautaires, éducatifs et sanitaires », a-t-il précisé.

Il a révélé que pour 2026, leur plan d'action s'articulera autour de trois axes majeurs notamment le renforcement de la recherche-action en santé mentale en promouvant des études cliniques et communautaires sur l'anxiété, la dépression et les addictions chez les jeunes et les femmes ; le développement des compétences locales en consolidant la formation continue des Bajénu Gox, des enseignants et des agents de santé sur la prévention et la médiation psychologique ; et enfin la mise en réseau et digitalisation visant à créer une base de données communautaire pour le suivi et l'évaluation des interventions psychosociales à Saint-Louis et dans les autres régions.

Pour sa part, la Représentante Permanente de la CEDEAO au Sénégal, Mme Zelma Nobre Fassinou a exprimé son satisfecit concernant cette belle aventure. « Ce fut un moment d'intense échange et d'humanité. Dans nos familles, nous savons le rôle que jouent les mamans. Il y a tellement de choses à faire, à régler dans vos maisons, mais vous avez tout abandonné pour venir », s'est-elle réjouie.

Le directeur exécutif de Enda Jeunsesse Action, Pierre-Marie Coulibaly, a rappelé le programme dénommé « À l'école en toute sérénité » qu'ils mènent depuis bientôt 04 années et qui est basé sur le renforcement de la résilience des enfants en partenariat avec l'UGB, le Comité national de l'orientation scolaire et professionnelle et une organisation hollandaise.

« Depuis 02 ans, l'ONG Enda Jeunesse Action entretient un partenariat fructueux avec l'UFSS dans le but de favoriser un développement harmonieux des enfants et de leurs familles à travers le Sénégal.

Dans ce cadre de cette collaboration, nous avons conçu une approche opérationnelle de prévention en santé mentale qui a permis à plus de 65 000 personnes, filles, garçons, hommes, femmes, d'acquérir des connaissances et des compétences de base en prévention de la santé mentale au cours de cette année », a-t-il rappelé.