Cote d'Ivoire: Dr Gomez Agou - De Washington à Harvard, l'économiste ivoirien poursuit son ascension

Figure montante de l'économie africaine, l'Ivoirien Dr Gomez Agou continue de tracer un parcours d'exception. Après avoir représenté le Fonds monétaire international (FMI) au Gabon pendant quatre années, il vient d'être nommé Senior Research Fellow au Center for International Développement (CID) et Visiting Fellow au Center for Africa Studies (CAS) de l'Université Harvard, aux États-Unis. Une double nomination qui vient consacrer un parcours rempli d'excellence, de rigueur et d'engagement pour le développement du continent africain.

Douze ans après avoir étudié dans cette prestigieuse institution américaine, Dr Agou y revient cette fois comme chercheur senior et enseignant. À Harvard, il entend contribuer à la réflexion mondiale sur les grands défis économiques de l'Afrique, tout en partageant son expertise avec les jeunes universitaires et décideurs de demain.

Une voix africaine dans les grands débats économiques

À travers cette nouvelle aventure, Dr Gomez Agou ambitionne d'apporter une perspective africaine aux discussions internationales sur la souveraineté économique, la gestion de la dette publique et le chômage des jeunes, autant de problématiques cruciales pour les pays du Sud.

Son premier séminaire, prévu dans les prochaines semaines, portera sur « La politique et l'économie de la souveraineté Souverainomie : perspectives africaines dans un monde partagé ». Ce concept, qu'il a lui-même introduit dans la littérature économique, explore les moyens pour les États africains de renforcer leur autonomie stratégique tout en s'intégrant aux dynamiques mondiales.

En initiant ce type de réflexion, l'économiste ivoirien met en lumière une approche innovante du développement, fondée sur l'équilibre entre indépendance économique et coopération internationale. Une démarche qui, selon plusieurs observateurs, pourrait inspirer de nouvelles politiques publiques sur le continent.

Un parcours au service du savoir et du développement

Avant cette nomination à Harvard, Dr Agou a occupé plusieurs postes essentielles au sein du FMI, où il a contribué à des réformes économiques dans plusieurs pays africains. Son passage au Gabon, notamment, a été marqué par un travail reconnu dans la stabilisation macroéconomique et le renforcement des capacités institutionnelles.

En effet, diplômé de Harvard et de l'Université Félix Houphouët-Boigny, il s'est toujours distingué par sa volonté de concilier savoir, foi et service, trois valeurs qu'il place au centre de son engagement professionnel. A en croire, sa nomination à Harvard n'est pas seulement une réussite personnelle, mais aussi un signal d'alerte pour la jeunesse africaine celui qu'il est possible d'allier excellence académique et contribution concrète au développement du continent.

Une fierté ivoirienne et africaine

En intégrant l'une des universités les plus prestigieuses au monde, Dr Gomez Agou porte haut les couleurs de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Son parcours témoigne du dynamisme d'une nouvelle génération d'experts africains qui s'imposent sur la scène mondiale, non seulement comme analystes, mais aussi comme penseurs de solutions adaptées aux réalités locales.