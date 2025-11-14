Du 3 au 8 novembre 2025, la Styrie méridionale a accueilli une nouvelle édition du projet artistique international « Ambassades culturelles de l'art de la Styrie méridionale ».

Dans ce paysage entre le massif de la Koralpe et la frontière slovène, l'art, le vin et la culture culinaire ont célébré la créativité et l'hospitalité locales, indique la note d'information produite à cet effet.

Huit domaines viticoles, de Graßnitzberg à Spielfeld jusqu'à St. Stefan ob Stainz, ont ouvert leurs portes à des artistes venus du monde entier pour créer au coeur des vignobles.

Parmi eux, le photographe ivoirien Cheick Sylla qui a fait honneur à la Côte d'Ivoire en tant qu'ambassadeur des arts et de la culture. Son travail, ancré dans l'exploration de l'identité, de la mémoire et du lien à la terre, a "dialogué" avec les paysages styrien dans une rencontre artistique et humaine unique.

« Ma participation à la Semaine culturelle en Styrie du Sud (Autriche) m'a offert bien plus qu'une expérience artistique : elle a été une rencontre humaine, une ouverture, un dialogue entre deux mondes unis par la terre et le geste », a déclaré Cheick Sylla joint au téléphone, le 14 novembre.

Sur le plan personnel, l'artiste a fait remarquer que cette expérience lui a permis d'enrichir sa pratique artistique, d'élargir son regard sur la relation entre nature, temps et mémoire. « J'y ai découvert d'autres façons de transmettre, d'écouter, de créer. Pour mon pays, la Côte d'Ivoire, cette présence a été l'occasion de faire rayonner une autre facette de notre culture : celle du dialogue, de la sensibilité et de la profondeur poétique du regard ivoirien », s'est-il félicité.

À travers son travail, dit-il, il dit vouloir montrer que l'art ivoirien ne se limite pas à une esthétique, mais qu'il porte aussi une réflexion sur les racines, la transmission et la mémoire du vivant, des valeurs universelles qui résonnent bien au-delà des frontières.

Pour lui, cette rencontre entre la Styrie et la Côte d'Ivoire a permis de tisser un lien durable, fait de respect, de curiosité et de reconnaissance mutuelle.