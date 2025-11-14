Cote d'Ivoire: Semaine culturelle en Styrie du Sud (Autriche) - Cheick Sylla, ambassadeur des ARTs et de la culture ivoirienne

14 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Du 3 au 8 novembre 2025, la Styrie méridionale a accueilli une nouvelle édition du projet artistique international « Ambassades culturelles de l'art de la Styrie méridionale ».

Dans ce paysage entre le massif de la Koralpe et la frontière slovène, l'art, le vin et la culture culinaire ont célébré la créativité et l'hospitalité locales, indique la note d'information produite à cet effet.

Huit domaines viticoles, de Graßnitzberg à Spielfeld jusqu'à St. Stefan ob Stainz, ont ouvert leurs portes à des artistes venus du monde entier pour créer au coeur des vignobles.

Parmi eux, le photographe ivoirien Cheick Sylla qui a fait honneur à la Côte d'Ivoire en tant qu'ambassadeur des arts et de la culture. Son travail, ancré dans l'exploration de l'identité, de la mémoire et du lien à la terre, a "dialogué" avec les paysages styrien dans une rencontre artistique et humaine unique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ma participation à la Semaine culturelle en Styrie du Sud (Autriche) m'a offert bien plus qu'une expérience artistique : elle a été une rencontre humaine, une ouverture, un dialogue entre deux mondes unis par la terre et le geste », a déclaré Cheick Sylla joint au téléphone, le 14 novembre.

Sur le plan personnel, l'artiste a fait remarquer que cette expérience lui a permis d'enrichir sa pratique artistique, d'élargir son regard sur la relation entre nature, temps et mémoire. « J'y ai découvert d'autres façons de transmettre, d'écouter, de créer. Pour mon pays, la Côte d'Ivoire, cette présence a été l'occasion de faire rayonner une autre facette de notre culture : celle du dialogue, de la sensibilité et de la profondeur poétique du regard ivoirien », s'est-il félicité.

À travers son travail, dit-il, il dit vouloir montrer que l'art ivoirien ne se limite pas à une esthétique, mais qu'il porte aussi une réflexion sur les racines, la transmission et la mémoire du vivant, des valeurs universelles qui résonnent bien au-delà des frontières.

Pour lui, cette rencontre entre la Styrie et la Côte d'Ivoire a permis de tisser un lien durable, fait de respect, de curiosité et de reconnaissance mutuelle.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.