La Côte d'Ivoire a été désigné "Pays à l'honneur" lors du prestigieux Festival Gastronomia Preta 2025, organisé à Rio de Janeiro le 9 novembre 2025. Une distinction honorifique qui salue la richesse et la diversité de la gastronomie ivoirienne, ainsi que son influence croissante sur la scène culinaire africaine et mondiale.

Cette reconnaissance selon la note d'information produite à cet effet, couronne les efforts constants du Bureau du Tourisme de Côte d'Ivoire au Brésil, dirigé par Jennifer Curcio, pour la promotion du patrimoine culturel et culinaire ivoirien, véritable reflet de l'identité nationale.

La Côte d'Ivoire était représentée par la cheffe Sarah Koné, qui a su sublimer les saveurs du pays à travers des mets emblématiques tels que l'attiéké-poisson, l'alloco et le garba. Ses créations ont conquis le coeur du jury et le public, témoignant du dynamisme et du renouveau d'une gastronomie ivoirienne portée par une jeunesse inspirée et innovante.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cette reconnaissance internationale est le fruit d'un travail collectif et d'une passion commune pour la culture ivoirienne. Elle met en lumière la créativité de notre jeunesse et la richesse de nos traditions culinaires », a déclaré Jennifer Curcio, directeur du Bureau du Tourisme de Côte d'Ivoire au Brésil, saluant le dévouement de son équipe et de la cheffe ivoirienne.

Sous sa direction, le Bureau du Tourisme renforce son rôle dans le rayonnement touristique et culturel de la Côte d'Ivoire en Amérique latine, à travers de partenariats solides entre institutions ivoiriennes et brésiliennes.

Une distinction qui conforte la place de la Côte d'Ivoire comme acteur majeur de la gastronomie africaine, et s'inscrit pleinement dans la vision du Ministère du Tourisme et des Loisirs, qui oeuvre à faire de la Côte d'Ivoire une destination d'excellence pour le tourisme culturel et culinaire.

Le Bureau du Tourisme a exprimé sa profonde gratitude à Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire au Brésil, Alassane Zié Diamouténé et à l'ensemble du personnel diplomatique, pour leur soutien constant au rayonnement international de la Côte d'Ivoire Un prix qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives de coopération culturelle et touristique entre la Côte d'Ivoire et le Brésil, notamment à travers la gastronomie, la formation des jeunes chefs et la valorisation du patrimoine afrodescendant partagé.

Le Festival Gastronomia Preta faut-il le souligner est un événement international majeur organisé chaque année à Rio de Janeiro. Il réunit chefs, institutions, créateurs et passionnés de cuisine du monde entier pour célébrer la diversité culinaire et les liens culturels entre les peuples d'Afrique et du Brésil.