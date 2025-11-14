Togo: Une invitation au sursaut collectif

14 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Changer les mentalités, ouvrir un nouveau chapitre politique et repenser la gouvernance au Togo : tel est l'objectif affirmé de Kodjovi Aubin Thon à travers son nouvel ouvrage, Ma vision pour le Togo, paru aux Éditions Continents.

En 154 pages, l'homme politique invite ses compatriotes à réfléchir ensemble à un avenir plus juste, plus inclusif et plus efficace pour la nation togolaise.

Divisé en plusieurs parties, le livre alterne entre témoignage personnel, analyse critique de la gouvernance actuelle et propositions concrètes pour une alternative fondée sur la responsabilité, le patriotisme et l'action collective. Pour l'auteur, l'enjeu est clair : remettre le développement au coeur de la politique, et non l'inverse.

Il prône une approche « holistique » où chaque citoyen, de l'intérieur comme de la diaspora, devient acteur du changement.

Déjà auteur de plusieurs ouvrages, dont The Power of a Speech ou encore Les Dix Commandements de l'Éducation, Kodjovi Thon s'est fait connaître du grand public lors de sa tentative d'entrée dans la course présidentielle de 2020. Sa candidature avait été rejetée pour des irrégularités administratives, mais il n'a jamais cessé de militer pour un changement de fond dans la gouvernance nationale.

Ce nouveau livre, à la fois manifeste politique et appel citoyen, est disponible en librairie au prix de 7000 Fcfa.

