Sortie d'hibernation politique signalée ! L'ANC, le parti de Jean-Pierre Fabre, a annoncé qu'il relance la mobilisation.

Après des années à méditer sur le sens de l'alternance (et probablement à chercher la touche "pause" sur la télécommande du pouvoir), le parti a décidé de « rouvrir une nouvelle page ». On espère juste que ce n'est pas encore une photocopie des dix dernières.

Éric Dupuy, porte-parole historique et infatigable commentateur du vide politique a révélé que l'ANC est en mode "réveil musculaire" : relecture des listes, inspection des fédérations (certaines n'ont pas vu de militant depuis la CAN 2013) et ajustement des slogans. On murmure même qu'un comité de relecture est chargé d'actualiser les banderoles.

Dans un coup de maître stratégique, l'ANC prévoit de se préparer... pour dans cinq ans.

Quant à la nouvelle Constitution - la fameuse 5e République façon "power éternel" - l'ANC s'indigne toujours. Mais attention : pas de violence, pas de chaos, juste des déclarations au ton ferme. Très ferme. Trop ferme, peut-être, pour être encore audible.

Comme à chaque sortie, l'ANC rassure : elle n'abandonnera jamais la lutte. Elle continuera de s'opposer, même seule dans le désert, mégaphone à la main, face à une caravane sourde.

Jean-Pierre Fabre, apôtre du calme et martyr de la patience politique, reste l'incarnation d'une opposition noble, mais un peu usée.