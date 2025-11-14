Afrique: Le Togo pilote l'avenir du transport aérien africain

Le Togo a pris part aux célébrations du 26e anniversaire de la Décision de Yamoussoukro, marquant l'engagement des pays africains pour la libéralisation du transport aérien sur le continent. La rencontre s'est tenue en marge des négociations des services aériens organisées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en République dominicaine.

Représentant le président du Conseil, Faure Gnassingbé, le ministre Edem Tengué, a porté la voix du Togo.

Faure Gnassingbé fait de la connectivité aérienne un pilier de l'intégration régionale et du développement économique. Pour le leader togolais, « le transport aérien n'est plus un luxe, mais une nécessité économique et sociale », et il doit être soutenu par des infrastructures modernes et compétitives.

Edem Tengué a réaffirmé à Punta Cana l'engagement de son pays à construire un espace aérien africain unifié, ainsi qu'à favoriser la connectivité numérique, désormais essentielle pour accompagner la dynamique du secteur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette perspective, l'aéroport international Gnassingbé Eyadéma de Lomé joue un rôle central. Il est au coeur de la stratégie togolaise pour positionner le pays comme un hub régional, facilitant les échanges humains et économiques à travers le continent.