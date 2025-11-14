Afrique: Le Togo pilote l'avenir du transport aérien africain

14 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo a pris part aux célébrations du 26e anniversaire de la Décision de Yamoussoukro, marquant l'engagement des pays africains pour la libéralisation du transport aérien sur le continent. La rencontre s'est tenue en marge des négociations des services aériens organisées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en République dominicaine.

Représentant le président du Conseil, Faure Gnassingbé, le ministre Edem Tengué, a porté la voix du Togo.

Faure Gnassingbé fait de la connectivité aérienne un pilier de l'intégration régionale et du développement économique. Pour le leader togolais, « le transport aérien n'est plus un luxe, mais une nécessité économique et sociale », et il doit être soutenu par des infrastructures modernes et compétitives.

Edem Tengué a réaffirmé à Punta Cana l'engagement de son pays à construire un espace aérien africain unifié, ainsi qu'à favoriser la connectivité numérique, désormais essentielle pour accompagner la dynamique du secteur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette perspective, l'aéroport international Gnassingbé Eyadéma de Lomé joue un rôle central. Il est au coeur de la stratégie togolaise pour positionner le pays comme un hub régional, facilitant les échanges humains et économiques à travers le continent.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.