Ile Maurice: Ramsamy Chinniah, Second Deputy Governor de la Banque de Maurice pressenti comme président de la Financial Services Commission

C'est fort probablement Ramsamy Chinniah qui sera appelé à occuper le poste de Chairman de la Financial Services Commission (FSC). Si sa nomination est confirmée, il succédera ainsi à Rama Sithanen, qui avait quitté ses fonctions de Chairman de la FSC ainsi que celles de gouverneur de la Banque de Maurice le 30 septembre dernier, ce, à la demande du Premier ministre. Cette transition intervient dans un contexte où le secteur financier non bancaire nécessite une gouvernance renforcée et une supervision plus rigoureuse.

Ramsamy Chinniah n'est pas un inconnu dans l'écosystème financier mauricien. Nommé Second Deputy Governor de la Banque de Maurice le 29 septembre dernier, il cumule plus de 40 années de carrière au sein de l'institution, dont sept passées au Research Department et surtout 32 années au département de supervision.

Directeur de Supervision avant son accession au poste de Second Deputy Governor, il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration des cadres légaux, réglementaires et prudentiels qui ont consolidé la résilience du secteur bancaire, notamment face à la crise financière de 2007 et à la pandémie de Covid-19. Il est également l'un des artisans des lignes directrices en matière d'AML/CFT.

Il est détenteur d' un MSc en Financial Economics de l'Université de Maurice et est Fellow de l'ACCA (UK).