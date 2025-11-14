Ile Maurice: «Chaque enfant mérite d'être entendu» - Un nouvel élan pour la protection

Le pays a reçu une visite importante le mercredi 12 novembre : celle de Senait Gebregziabher Bayessa, directrice internationale de SOS Villages d'Enfants pour l'Afrique orientale et australe dans le cadre d'une mission régionale. Lors de cette visite, SOS Children's Villages Mauritius a organisé un atelier sur les droits de l'enfant et la protection, financé par l'Union européenne (UE), au Voila Bagatelle Hotel.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de la ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie. Dans son discours, elle a souligné l'engagement constant de son ministère pour la protection des enfants et a insisté sur l'importance d'une approche globale de la sauvegarde de l'enfance dépassant la simple prévention des abus.

«Chaque professionnel, qu'il soit travailleur social, psychologue, éducateur ou soignant, doit jouer un rôle crucial dans cette mission», a-t-elle déclaré. La ministre a également évoqué la nécessité de renforcer les capacités des intervenants et de promouvoir une culture de signalement et d'écoute des enfants.

Senait Gebregziabher Bayessa a pour sa part rappelé l'engagement de SOS Children's Villages dans plus de 48 pays africains et 137 à l'échelle mondiale. Elle a souligné que la protection de l'enfance doit être une priorité collective, exigeant la collaboration étroite entre gouvernements, organisations non gouvernementales et communautés. Elle a aussi évoqué les défis liés à la vulnérabilité des enfants, notamment ceux qui vivent avec des traumatismes, et a insisté sur l'importance de créer un environnement sûr, respectueux et aimant.

Le président de SOS Villages, Ikbal Joonas, a souligné l'urgence de protéger chaque enfant contre les abus et l'exploitation appelant à l'action collective, à la responsabilisation et à l'écoute des droits de l'enfant. La cheffe d'équipe de la délégation de l'UE à Maurice, Maria Luisa Troncoso, a, elle, parlé de la protection des droits de l'enfant dans le pays, soulignant l'importance d'un partenariat global pour garantir leur sécurité, leur inclusion et leur avenir.

La ministre Navarre-Marie a aussi annoncé l'organisation prochaine d'une journée portes ouvertes pour promouvoir les carrières dans le secteur de la protection de l'enfance afin d'attirer de nouveaux talents et de sensibiliser davantage la population.