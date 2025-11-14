Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «Beaucoup rêvent de cassure, mais il y a beaucoup de travail à faire»

14 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

L'attention était braquée sur le Conseil des ministres ce vendredi 14 novembre en raison de rumeurs persistantes de cassure au sein de la majorité. À la sortie de la réunion, c'est le secrétaire général du MMM, Rajesh Bhagwan, qui s'est présenté devant la presse. Il a dissipé toute idée de crise politique, affirmant que les travaux du jour se sont déroulés dans la sérénité malgré plus de quatre heures de réunion.

«Beaucoup rêvent de cassure, mais il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons un programme à mettre en application. Les gens ont des attentes et ils s'attendent à ce qu'on règle leurs problèmes», a-t-il répondu aux journalistes. À une question concernant une demande de rencontre émanant de Rezistans ek Alternativ, et sur l'éventuelle persistance de tensions internes au gouvernement, Rajesh Bhagwan balaie ces spéculations. Il affirme avec le sourire que ce n'est pas le cas.

Le ministre de l'Environnement souligne que plusieurs dossiers importants ont été abordés à la réunion du Conseil des ministres qui s'est déroulée, selon lui, «dans une ambiance extraordinaire». Il en appelle à l'unité autour de l'intérêt national. «L'essentiel, c'est le pays», dit-il, avant de rappeler son estime pour Paul Bérenger, qu'il décrit comme «un patriote qui aime et se bat pour le pays».

En somme, c'était une intervention destinée à calmer les rumeurs et à démontrer que, selon lui, le gouvernement reste concentré sur ses priorités : le travail, les décisions et les attentes de la population.

