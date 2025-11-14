Maroc: IA, durabilité et talents, les piliers d'une profession en pleine transformation

« L'expert-comptable de demain sera un architecte de la confiance, un conseiller stratégique, un accompagnateur de la durabilité », a indiqué, jeudi 13, le président de l'Ordre des experts-comptables (OEC), Faiçal Mekouar. L'essor de l'intelligence artificielle, l'exigence de durabilité et la rareté des talents au coeur des échanges et débats

« Il aidera les entreprises à intégrer les critères ESG, à fiabiliser leurs données extra-potentielles, à mesurer leur empreinte carbone et à valoriser la durabilité comme un levier de compétitivité », a-t-il déclaré à l'ouverture du dixième Congrès de l'Ordre des experts-comptables (OEC), en présence de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni.

Organisée sur deux jours à Rabat, cette édition est placée sous le signe de l'intelligence artificielle, de la durabilité et des talents. « Trois piliers qui changeront le monde économique de demain et au-delà le fonctionnement de notre société », a souligné le président de l'OEC.

Maîtriser un tant soit peu la cadence des changements

Le thème choisi pour ce 10ème congrès, « IA, durabilité, talents : la stratégie gagnante », n'est pas fortuit. Comme l'a expliqué Faiçal Mekouar dans son propos préliminaire, l'Ordre des experts-comptables a initié ce débat aujourd'hui parce que « nous vivons et subissons souvent une époque marquée par la vitesse, l'interaction en machine et l'hyperinflation des régulations pour tenter de maîtriser un tant soit peu la cadence de nos changements ».

Ainsi, débattre de ces sujets apparaît d'autant plus logique qu'il est désormais acquis que « l'intelligence artificielle, par exemple, bouleverse nos manières de produire, de consommer et de décider. Elle transforme les chaînes de valeur, redéfinit la compétitivité et redistribue le pouvoir de l'information », a soutenu Faiçal Mekouar ajoutant en outre que l'IA interroge aussi notre souveraineté technologique, notre éthique et notre capacité à préserver l'humain dans un monde d'algorithme.

Sur la durabilité, qui n'est plus un luxe, ni une option morale, d'après lui, débattre de ce sujet permet de rappeler qu'elle « est désormais une condition d'accès aux marchés internationaux. Autant dire un impératif de survie pour nos entreprises ».

Enfin, sachant que les talents deviennent la ressource la plus rare et la plus stratégique, la transformation numérique comme la transition écologique ne se feront pas sans une révolution de compétences. Aussi, « dans un monde où les machines apprennent plus vite que nous, la vraie valorisation sera humaine », a-t-il affirmé devant un parterre de représentants des institutions publiques, institutions partenaires, confrères des ordres étrangers et professionnels précisant qu'elle se matérialisera à travers la créativité, la responsabilité et la confiance.

Ainsi, deux jours durant, la disruption créée par l'intelligence artificielle et les questionnements qu'elle pose sur le futur rôle de l'homme, la contrainte de durabilité et la construction des talents de demain ont nourri les débats et les réflexions, comme l'avaient annoncé Sophia Guessous et Ahmed Chahbi, respectivement présidente du Comité scientifique et président du Comité d'organisation dans la revue du congrès.

Les équations économiques ressemblent de plus en plus à des algorithmes complexes

Si certains qualifient le momentum actuel de formidable et que d'autres s'inquiètent du danger d'un progrès non maîtrisé, le président de l'OEC s'est attardé sur un constat : « Les équations économiques ressemblent de plus en plus à des algorithmes complexes, interconnectés et souvent imprévisibles ».

La situation est telle que, « sur la scène mondiale, les grandes puissances reconfigurent leurs priorités autour de la transition verte, de la révolution numérique et de la requalification des compétences », a-t-il fait remarquer.

Il est important de préciser que ces priorités figurent dans le nouveau modèle de développement (NMD), qui a placé la durabilité environnementale, l'inclusion sociale et l'économie du savoir au coeur de notre trajectoire internationale.

S'il est admis que « l'intelligence artificielle fait peur, la durabilité coûte cher et les talents de demain sont rares », concède Faiçal Mekouar. Il rappelle une vérité immuable : « L'avenir appartient toujours à ceux qui savent conjuguer raison, passion et innovation ».

Par ailleurs, « IA, durabilité et talent ne sont pas trois défis séparés, mais les trois moteurs d'une même ambition, celle d'un Maroc compétitif, responsable et humain », a-t-il jugé bon de souligner.

Notons enfin que la forte présence d'experts-comptables à cet important événement « témoigne de l'importance des thèmes que nous allons aborder », a estimé la présidente du Comité scientifique Mme Sophia Guessous qui a salué la qualité et la cohérence des sessions programmées dans le cadre de ce congrès ponctué par des tables rondes, des ateliers ainsi que des conférences plénières animés par des experts de renom, des visionnaires et des pionniers qui ont partagé leurs analyses et leurs expériences.

A signaler que la première journée a été marquée par la cérémonie de remise des trophées de l'Ordre des experts-comptables.