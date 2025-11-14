Les récentes recherches et découvertes archéologiques récentes au Maroc sont de nature à ouvrir de nouvelles perspectives pour mieux comprendre l'Histoire humaine et revoir de nombreuses hypothèses, a affirmé l'archéologue britannique, David Wengrow.

Les récits européens de l'Histoire du monde se concentrent souvent sur la Méditerranée et privilégient les cultures de ses côtes nord, notamment la Grèce antique et Rome, souligne l'archéologue dans une interview à la MAP, en marge de sa participation à un colloque organisé dans le cadre de la 44e Foire internationale du livre de Sharjah.

Les recherches et découvertes archéologiques au Maroc et dans le Maghreb ont le potentiel de transformer profondément la perspective historique, en comblant les lacunes de la carte archéologique mondiale par des informations de cette région, rééquilibrant ainsi la compréhension du développement des civilisations humaines, relève-t-il.

L'Histoire était souvent façonnée par ceux qui possédaient les armées les plus puissantes et les monuments les plus imposants, mais l'Histoire humaine dans son ensemble est bien plus vaste, elle comprend les récits de la vie quotidienne des gens ordinaires ainsi que les histoires locales et de nombreux détails, note l'expert britannique.

L'archéologie au Maroc recèle un important potentiel pour découvrir ces histoires alternatives et contribuer à repenser les classifications divisant les peuples en différentes civilisations, explique M. Wengrow.

Au sujet de la contribution de la recherche archéologique au rapprochement des peuples à travers la découverte d'affluents communs aux anciennes civilisations, il estime qu'il s'agit d'améliorer la communication et de diffuser le savoir par le biais de l'ouverture et de l'interaction avec différentes disciplines.

Aux yeux de l'expert britannique, le développement de l'archéologie ne doit pas se limiter à la collecte des pièces archéologiques, mais également à transformer les découvertes en récits qui relient le passé au présent et susciter l'intérêt du public à travers le monde, afin de lui offrir un savoir humain plus inclusif.

La 44e Foire internationale du livre de Sharjah accorde une attention particulière aux thématiques de patrimoine et d'archéologie à travers une série de conférences et d'ateliers explorant la relation entre le passé et les connaissances contemporaines.

Organisée par l'Autorité du livre de Sharjah, cette édition, placée sous le thème "Entre toi et le livre", se poursuit jusqu'au 16 novembre, avec la participation de plus de 2.350 éditeurs et 250 créateurs, écrivains et penseurs issus de 66 pays arabes et étrangers, proposant plus de 1.200 activités culturelles, créatives et artistiques.

Le Maroc participe à cette manifestation culturelle internationale avec un parterre d'écrivains et de romanciers, parmi lesquels Mohamed Azzedine Tazi, Saïd El Aouadi et Karima Ahdad.

La Foire propose aux visiteurs un programme riche et varié comprenant des tables rondes, des lectures littéraires ainsi que des soirées poétiques en huit langues différentes, en plus d'ateliers destinés à tous les publics et animés par des experts dans divers domaines.