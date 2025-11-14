Sénégal: L'ANAQ-Sup disposée à accompagner l'IRD dans la mise en place d'un dispositif d'assurance qualité

Dakar — L'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-Sup) se dit disposée à accompagner l'Institut de recherche pour le développement (IRD) dans la mise en place d'un dispositif d'assurance qualité interne et dans le processus d'accréditation de son centre de recherche de l'IRD.

Son secrétaire exécutif, Massamba Diouf, a exprimé ce souhait lors d'une visite qu'il a effectuée à l'IRD, jeudi, dans le cadre du renforcement et de la promotion de la qualité dans la recherche.

Le professeur Massamba Diouf a également présenté, à cette occasion, les axes de la politique nationale d'assurance qualité, notamment en matière d'évaluation des établissements, d'accréditation des programmes et de reconnaissance institutionnelle, selon un communiqué transmis à l'APS.

Cette rencontre à laquelle a pris part le représentant résident de l'IRD au Sénégal, avait pour objectif de renforcer la collaboration entre les deux institutions, en particulier dans les domaines de la recherche, de la qualité et de l'accréditation des centres de recherche.

Le professeur Massamba Diouf, dont les propos sont rapportés par le communiqué, a insisté sur la nécessité, pour les centres de recherche, de s'aligner sur les standards internationaux de qualité, tout en valorisant les spécificités et priorités nationales en matière de recherche et d'innovation.

Il a salué "le rôle historique et la contribution majeure de l'IRD au développement scientifique du Sénégal et de la sous-région", avant de rappeler la mission de l'ANAQ-Sup dans la promotion d'une culture de qualité et de redevabilité dans la recherche et l'enseignement supérieur.

Le représentant résident de l'IRD, Pierre Morand, a insisté sur l'importance d'un cadre d'assurance qualité partagé entre l'IRD et ses partenaires, y voyant un gage de crédibilité et de visibilité des travaux de recherche.

Il a exprimé l'intérêt de l'IRD à collaborer avec l'ANAQ-Sup dans l'accompagnement méthodologique, la formation en management de la qualité, et la mise en place d'un bureau assurance qualité au sein de cette institution de recherche, rapporte le communiqué.

Selon la même source, M. Morand a aussi présenté les orientations stratégiques de l'Institut de recherche pour le développement, axées sur la production de connaissances scientifiques au service du développement durable et le renforcement des partenariats universitaires et institutionnels.

Pierre Morand a rappelé également "les liens forts qui unissent l'IRD au Sénégal, notamment à travers ses partenariats avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), l'Université Gaston Berger (UGB), l'ISRA, l'Institut Pasteur et plusieurs autres structures nationales et régionales".

Au terme des échanges, les deux parties ont convenu de travailler conjointement à l'élaboration d'un plan d'action, incluant des sessions de formation, la mise en place d'un bureau assurance qualité et l'accompagnement au management scientifique et administratif.

"Cette visite marque une étape importante dans le renforcement des liens entre l'ANAQ-Sup et l'IRD, deux acteurs essentiels du développement scientifique et de la qualité de la recherche au Sénégal", relève le communiqué.