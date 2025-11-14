Sénégal: Stratégie nationale de bonne gouvernance - Le document final bientôt soumis au chef de l'État (Responsable)

14 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly (Mbour) — Le document portant Stratégie nationale de bonne gouvernance, dont l'élaboration est à sa phase finale, sera bientôt mis à la disposition du chef de l'État et des autorités judiciaires, pour sa mise en œuvre, a-t-on appris du directeur de la Promotion de la bonne gouvernance, Alassane Guèye.

"Nous sommes à la phase finale de l'élaboration de la stratégie [de bonne gouvernance], et ce document sera bientôt mis à la disposition du chef de l'État pour sa mise en œuvre", a-t-il dit.

"Depuis le mois de janvier 2025, nous avons commencé l'élaboration de cette stratégie et aujourd'hui, nous [en] sommes à la fin", a-t-il expliqué, jeudi, lors d'un atelier de partage avec les partenaires sur les résultats de la réflexion en cours, relatif à ce document.

Des agents de plusieurs ministères ont pris part à cette rencontre organisée en partenariat avec Amnesty Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"L'ensemble des chefs religieux, le secteur privé, la société civile, ont été impliqués dans l'élaboration du document", a souligné le directeur de la Promotion de la bonne gouvernance.

Le document en question porte sur plusieurs "domaines prioritaires" de la gouvernance, dont la démocratie, la justice, l'État de droit, l'efficacité de l'administration publique, les finances publiques.

Il prend aussi en compte la décentralisation et la gouvernance territoriale, la paix, la sécurité et l'intégration régionale, selon Abdou Karim Lo, le président du comité scientifique chargé de l'élaboration de la Stratégie nationale de bonne gouvernance.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.