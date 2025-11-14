Sénégal: Stratégie nationale de bonne gouvernance - Le document final bientôt soumis au chef de l'État (Responsable)

Saly (Mbour) — Le document portant Stratégie nationale de bonne gouvernance, dont l'élaboration est à sa phase finale, sera bientôt mis à la disposition du chef de l'État et des autorités judiciaires, pour sa mise en œuvre, a-t-on appris du directeur de la Promotion de la bonne gouvernance, Alassane Guèye.

"Nous sommes à la phase finale de l'élaboration de la stratégie [de bonne gouvernance], et ce document sera bientôt mis à la disposition du chef de l'État pour sa mise en œuvre", a-t-il dit.

"Depuis le mois de janvier 2025, nous avons commencé l'élaboration de cette stratégie et aujourd'hui, nous [en] sommes à la fin", a-t-il expliqué, jeudi, lors d'un atelier de partage avec les partenaires sur les résultats de la réflexion en cours, relatif à ce document.

Des agents de plusieurs ministères ont pris part à cette rencontre organisée en partenariat avec Amnesty Sénégal.

"L'ensemble des chefs religieux, le secteur privé, la société civile, ont été impliqués dans l'élaboration du document", a souligné le directeur de la Promotion de la bonne gouvernance.

Le document en question porte sur plusieurs "domaines prioritaires" de la gouvernance, dont la démocratie, la justice, l'État de droit, l'efficacité de l'administration publique, les finances publiques.

Il prend aussi en compte la décentralisation et la gouvernance territoriale, la paix, la sécurité et l'intégration régionale, selon Abdou Karim Lo, le président du comité scientifique chargé de l'élaboration de la Stratégie nationale de bonne gouvernance.