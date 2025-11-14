Sénégal: Plaidoyer pour la construction d'une station piscicole dans la région de Kaffrine

Kaffrine — La cheffe de service régional de l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA) de Kaffrine (centre), Awa Kandé, milite pour la construction d'une station piscicole dans la région, afin de faciliter la production des alevins.

"Nous lançons un appel aux autorités territoriales et étatiques, pour la mise en place d'une station piscicole dans la région de Kaffrine, afin de faciliter la production des alevins", a-t-elle plaidé.

Elle s'exprimait au terme d'une journée de récolte et de vente de poissons, initiée jeudi par Pape Saliou Ndiaye, promoteur et gérant de la ferme "Sékou Diatta", appuyée par l'ANA et le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaines de valeur (PROVAL-CV), représenté par son coordonnateur régional, Mamadou Camara.

La cérémonie officielle a réuni les autorités territoriales, les services techniques, des notables et plusieurs partenaires.

Selon Awa Kandé, avec une station piscicole, toute la région de Kaffrine peut être approvisionnée en alevins, de manière à réduire les déplacements des fermiers qui s'approvisionnent dans les autres régions.

Cette journée a permis de récolter une tonne de tilapias niloticus, avec un poids moins de 250 grammes.

"Six bassins de 100 mètres cubes ont été aménagés, avec 1000 alevins empoissonnés. C'est une ferme intégrée d'un hectare de six bassins de 100 mètres cubes", a-t-elle indiqué.

Le promoteur de la ferme, Pape Saliou Ndiaye, a souligné que cette ferme ou centre piscicole est une manière de "contribuer à l'employabilité des jeunes de Kaffrine, mais également, [d'] essayer de les fixer dans leurs terroirs".

M. Ndiaye souhaite toutefois bénéficier de plus d'accompagnement de la part des autorités, dans l'approvisionnement en aliments comme dans le financement.

Le chef de service régional de la pêche de Kaffrine, Ameth Diarra Diop, s'est félicité de l'organisation de cette journée de récolte de poissons, qui contribue au développement économique local.

Il a profité de l'occasion pour inviter les populations à développer l'aquaculture, afin de participer à la sécurité alimentaire de la région, mais également à la création de revenus.