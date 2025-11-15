Sénégal: A Dioulacolon, des apprenants formés à la fabrication de machines agricoles

Kolda — L'atelier de formation et d'insertion (AFI) fondé par le chercheur et inventeur sénégalais Sanoussi Diakité travaille à la promotion et à la production de machines agricoles telles que des décortiqueuses et faucheuses de fonio, des batteuses d'arachides, des moissonneuses de maïs.

Implanté à Sinthiang Samba Coulibaly, un quartier de la commune de Dioulacolon, dans le département de Kolda (sud), l'atelier prépare les jeunes à leur insertion professionnelle, dans la discipline et la rigueur.

Toutes les machines sont fabriquées et mises aux points par les apprenants du centre de formation.

En cette matinée nuageuse, le chef du personnel, Ousmane Camara, supervise le travail de trois apprenants s'affairant autour d'une machine agricole, sur fond d'une musique diffusée sur une radio locale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Assis à côté, un jeune pensionnaire prépare du thé pour ses camarades très concentrés à dans leur travail, alors que deux autres sont en pleine action devant une porte en métallique.

A l'intérieur de l'atelier, des machines en fabrication ou en train d'être assemblées attirent le regard du visiteur. Une quinzaine d'apprenants dont une fille, très motivés et engagés s'affairent, outils à la main.

"Nous sommes une équipe très soudée sous l'encadrement du professeur Sanoussi Diakité. Ici, on apprend à être des professionnels dans la discipline et la rigueur", souligne le chef du personnel de l'atelier de formation et d'insertion (AFI).

Dans ce centre de formation, le travail démarre à 8 heures pour se terminer à 18 heures. Mais, il arrive souvent que les plus expérimentés restent dans l'atelier jusqu'à 21 heures.

La quarantaine, de teint noir, le chef du personnel, en jeans et tee-shirt, supervise le travail des plus jeunes, qui doivent faire montre d'une grande concentration, afin d'éviter une déperdition dans la chaîne de production.

"Nous surveillons de prêt le travail des plus jeunes, d'abord pour rectifier et également réduire les risques d'accidents, car ils manipulent des machines. Les jeunes sont souvent distraits", dit Ousmane Camara.

Dans cet atelier, le port de gants et de masques est obligatoire. De plus, une boite à pharmacie est disponible pour dispenser les premiers soins en cas de petites blessures.

"Si nous avons des cas graves, on les envoie à l'hôpital pour la prise en charge. C'est pour réduire ces risques d'accident que nous surveillons de prêt le travail au quotidien des plus jeunes", rassure M. Camara.

Le centre de formation et d'insertion (AFI) créée par l'ingénieur Sanoussi Diakité, inventeur d'une décortiqueuse de fonio, en 1993, allie théorie et pratique afin de faciliter une insertion professionnelle réussie des pensionnaires.

"Nous accueillons des jeunes durant les grandes vacances scolaires", explique Sanoussi Diakité, joint par téléphone.

L'ingénieur en génie mécanique et inventeur multi breveté a fait part de son souhait de mettre ses inventions au service de la société.

L'objectif du centre est d'accompagner les jeunes dans le processus d'insertion professionnelle en utilisant la méthode qui allie apprentissage et pratique, affirme M. Diakité.