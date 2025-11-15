Sénégal: Touba - L'hôpital Ndamatou recense environ 7 000 cas de diabète entre janvier et octobre derniers

Touba — L'hôpital Ndamatou de Touba (centre) a recensé environ 7 000 cas de diabète entre janvier et octobre 2025, a appris l'APS du médecin Khadim Mbaye, chef du service de diabétologie de cet établissement de santé, qui trouve ce nombre "alarmant".

"De janvier à octobre derniers, notre service a reçu environ 7 000 patients diabétiques", a-t-il annoncé lors d'une campagne de dépistage du diabète.

"Ce nombre est alarmant et doit susciter une prise de conscience, concernant la prévention surtout", a souligné M. Mbaye.

Selon le médecin, les patients doivent bénéficier d'une prise en charge et d'un suivi médical rigoureux, ce qui permettra d'éviter les complications de la maladie.

L'obésité, le surpoids, la sédentarité et la mauvaise alimentation entraînent le diabète, a-t-il rappelé, signalant que le nombre de spécialistes de cette maladie est faible à Touba, la ville la plus peuplée du pays après Dakar.

Seuls deux hôpitaux, Ndamatou et Cheikhoul-Khadim, en ont, selon Khadim Mbaye.