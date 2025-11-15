Sénégal: 'MSGBC Oil, Gas & Power 2025', un rendez-vous stratégique de coopération énergétique (ministre)

Dakar — La quatrième édition du "MSGBC Oil, Gas & Power", un salon international dédié au pétrole, au gaz et à l'électricité, prévu du 8 au 10 décembre 2025 à Dakar, constitue un "rendez-vous stratégique de la coopération énergétique africaine", a souligné jeudi, Birame Souleye Diop, le ministre sénégalais de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

"Le Sénégal est fier d'accueillir l'édition 2025 du MSGBC Oil, Gas & Power qui s'impose désormais comme un des rendez-vous stratégiques de la coopération énergétique africaine", a-t-il notamment déclaré lors de la cérémonie officielle de lancement de l'évènement tenue dans la soirée à Dakar.

Au moins, 1800 participants en provenance d'une trentaine de pays ou issus de 250 organisations sont attendus à l'édition 2025 de cette conférence du MSGBC, une organisation regroupant cinq pays côtiers d'Afrique de l'Ouest : le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée Conakry, a-t-on appris des organisateurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Energie, pétrole et mines en Afrique : synergie pour un développement économique inclusif", thème central de cette conférence, traduit "la conviction selon laquelle, le développement énergétique doit profiter à l'Etat, aux entreprises, aux communautés et aux générations futures", a indiqué Birame Souleye Diop.

Il a insisté sur le fait que cette rencontre internationale prévue dans la capitale sénégalaise peut permettre de faire progresser les projets énergétiques tout en favorisant les opportunités d'affaires.

"MSGBC n'est pas seulement un bassin géologique. C'est une communauté de destins. Ensemble, nous avons la capacité de faire du gaz, du pétrole et des mines les moteurs d'une Afrique forte, solidaire et compétitive", a martelé le ministre sénégalais de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

Il n'a pas manqué de rappeler que le Sénégal inscrivait sa politique gazière dans une logique de transformation intégrée vers l'énergie, l'industrie, l'agriculture et les transports.

Pour M. Diop, le slogan de l'évènement : "Propulsons une Afrique unie" traduit un engagement collectif de construire sur le continent "les solutions africaines aux défis énergétiques".

De son côté, NJ Ayouk, président de la Chambre africaine de l'Energie a salué la "belle collaboration des autorités sénégalaise à l'organisation de l'évènement qui constitue une belle opportunité" pour le contenu local sénégalais.

La conférence MSGBC sur le pétrole, le gaz et l'électricité offre un accès exclusif au marché énergétique en plein essor de l'Afrique de l'Ouest, qui couvre la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, lit-on sur le site dédié à l'organisation de cette conférence internationale.

Les organisateurs assurent que le MSGBC Oil, Gas & Power fait le lien entre les gouvernements, les entreprises du secteur de l'énergie, les opérateurs internationaux et les financiers, en encourageant les partenariats stratégiques et la collaboration régionale.

"Fort des succès précédents, MSGBC 2025 promet d'être l'édition la plus transformatrice à ce jour, offrant des opportunités inégalées pour les investisseurs, les développeurs de projets, les opérateurs internationaux et les fournisseurs de services", font-ils valoir.