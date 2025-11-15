Sénégal: Sédhiou - Le PADESS évalue 'l'importance stratégique' des infrastructures sociales de base

Une délégation du Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS) a effectué une tournée dans la région de Sédhiou (sud), pour évaluer l"'importance stratégique" de la réalisation de seize infrastructures sociales de base sur les communautés locales, a constaté l'APS.

La délégation du Padess était conduite par sa directrice nationale Aïssatou Ayo Ba.

S'exprimant au nom de la délégation, Sokhna Ami Ka, directrice régionale de la Famille, a souligné "l'importance stratégique" des infrastructures implantées dans les départements de Sédhiou, Bounkiling et Goudomp.

À Kandion Mangana, première étape de la visite, le PADESS a construit un poste de santé moderne et équipé, ainsi que des périmètres maraîchers destinés à renforcer l'autonomie économique des femmes et des jeunes.

À Bounkiling, un centre d'éveil communautaire et une maison de la femme ont été inaugurés pour accompagner les femmes rurales dans leurs activités génératrices de revenus. Ces espaces offrent également un cadre structurant pour l'éducation préscolaire et la formation communautaire.

Au-delà des infrastructures, le PADESS a octroyé des bourses économiques à plus de mille personnes en situation de vulnérabilité. Ces appuis financiers ciblés ont permis l'accès à des soins de santé de qualité, à l'éducation et à des activités économiques durables.

"Le développement durable rime avec inclusion", a rappelé Mme Ka, insistant sur la "participation active" des femmes et des jeunes dans la dynamique enclenchée.

Le poste de santé de Kandion Mangana, situé en zone frontalière avec la Gambie, reçoit désormais des patients venus de Djinani, Bona, Bounkiling et même de l'autre côté de la frontière.

"Ce poste a réduit les accouchements à domicile et les longues distances pour accéder aux soins. Avant, nous faisions cinq kilomètres pour aller en Gambie. Aujourd'hui, ce sont les Gambiens qui viennent ici", témoigne Gnana Tamba, habitante de la commune.

Totalla Diédhiou, acteur éducatif, a salué la fin des abris provisoires et l'amélioration des conditions d'enseignement tandis que Insa Diédhiou, directeur du centre d'éveil de Bounkiling, a exprimé sa satisfaction face aux "changements tangibles" dans la vie des enfants et des familles.

Le PADESS , en mettant l'accent sur l'autonomisation, l'accès à l'éducation et aux soins, s'impose comme un levier de transformation sociale.

Les infrastructures visitées traduisent "une volonté politique de rapprocher les services essentiels des populations rurales, tout en favorisant l'équité et la résilience communautaire", estiment les acteurs.