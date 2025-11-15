Sénégal: Sans club depuis 2024, Bouna Sarr retrouve du rythme avec Metz

14 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le footballeur sénégalais Bouna Sarr, resté sans club depuis plus d'un an, a participé vendredi, au large succès (4-1) du FC Metz contre le club belge du RFC Seraing, en match amical.

Agent libre depuis son départ du Bayern Munich fin juin 2024, le défenseur de 33 ans s'entraîne depuis quelques semaines avec le FC Metz, son ancien club (2009-2015).

Retenu dans le groupe messin pour cette rencontre, il est entré en jeu dans le dernier quart d'heure.

Bouna Sarr avait rejoint le Bayern Munich en octobre 2020, en provenance de l'Olympique de Marseille (France), avec un contrat de quatre ans.

En trois saisons, il n'a disputé que 33 matchs avec le club bavarois.

Blessé lors de la saison 2022-2023, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche fin 2023, après seulement cinq apparitions toutes compétitions confondues, il avait manqué la Coupe d'Afrique des nations 2023 en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février).

Le Champion d'Afrique 2022 avec le Sénégal était également absent de la Coupe du monde 2022, où le Sénégal avait été éliminé en huitième de finale par l'Angleterre (3-0).

Avec le Bayern, il a remporté trois titres de champion d'Allemagne (2021, 2022, 2023), une Supercoupe d'Allemagne et un Mondial des clubs.

Il était sans club depuis la fin de son contrat, en juin 2024.

A l'essai chez les Grenats, Bouna Sarr pourrait officialiser son retour s'il parvient à rassurer sur sa forme du moment. L'ancien Marseillais est suivi depuis plus de 16 mois par un préparateur physique.

Sarr pourrait rejoindre plusieurs de ses compatriotes déjà présents à Metz, dont Habib Diallo (blessé) et Cheikh Tidiane Sabaly, actuellement en regroupement avec la sélection sénégalaise pour les matchs amicaux contre le Brésil, samedi à Londres, puis contre le Kenya, mardi en Turquie.

