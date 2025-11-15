Sénégal: Déthié Fall déplore les manquements notés dans la réalisation de l'Aéroport de Saint-Louis

Saint-Louis — Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall a déploré, vendredi, les défaillances notées dans la réalisation des travaux de rénovation de l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis (nord), évoquant, par exemple, le mur de clôture dont les fondations ne répondent pas aux normes

Le ministre des Infrastructures s'entretenait avec des journalistes à l'issue d'une visite effectuée le même jour sur le site de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis.

"Cette visite était aussi une occasion de voir toutes les difficultés auxquelles l'aéroport est confronté en vue de trouver des solutions. Je voudrais, sous ce registre, dire très clairement à l'entreprise notre insatisfaction par rapport au mur de clôture dont les fondations ne répondent pas aux normes", a déclaré Déthié Fall.

Il dit avoir constaté que les animaux avaient la possibilité de traverser une partie du périmètre de l'infrastructure. "Cela pose un risque sérieux aux avions aussi bien lors de leur décollage que de leur atterrissage", a-t-il averti.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre des Infrastructures n'a pas manqué d'attirer l'attention sur d'autres problèmes liés au déplacement de la station météo et à l'emplacement de l'aérogare.

Face à cette situation, il a enjoint l'entreprise en charge des travaux, en relation avec la direction des infrastructures aéroportuaires, de résoudre ce problème d'ici la fin du mois de novembre 2025.

"Autrement, nous allons prendre toutes nos responsabilités parce qu'on ne peut pas accepter concernant un aéroport d'une si grande envergure financé par l'État du Sénégal (...), qu'une entreprise traîne les pieds et fasse des constructions qui ne répondent pas aux normes", a-t-il notamment mis en garde.

Peu après cette étape, Déthié Fall a clôturé sa visite de chantier de deux jours (jeudi 13 et vendredi 14 novembre) à l'université Gaston Berger (UGB) où il a eu à constater l'état d'avancement des travaux de construction d'un centre d'apprentissage médical.

Le directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD SA), Cheikh Bamba Dièye, le directeur des Infrastructures aéroportuaires, Badara Diop, le préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow, ont pris part à cette visite.

Cette visite a également enregistré la présence du recteur de l'UGB, Pr Magatte Ndiaye mais aussi celle du directeur du Centre des oeuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS), Dr Babacar Diop.