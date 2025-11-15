Sénégal: Restitution du bilan diagnostic du Schéma directeur d'aménagement et de développement territorial du Pôle Sud

Sédhiou — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, a présidé, vendredi à Sédhiou (sud), l'atelier de restitution du bilan diagnostic du Schéma directeur d'aménagement et de développement territorial du Pôle Sud.

Ce diagnostic, élaboré par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT) avec l'appui du PNUD et du PUDC, s'inscrit dans la dynamique de refondation territoriale impulsée par l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, le nouveau référentiel des politiques publiques.

Selon le ministre Balla Moussa Fofana, le Pôle Sud, composé de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, "incarne une stratégie d'équité territoriale".

Sédhiou, en particulier, se distingue comme un pôle agro-écologique, fluvial et logistique, fort d'un patrimoine naturel exceptionnel notamment le fleuve Casamance et ses affluents, des plaines alluviales fertiles, une biodiversité forestière riche (karité, néré, bambou), et une jeunesse dynamique, a t-il relevé.

M. Fofana a également souligné que le diagnostic a mis en lumière plusieurs priorités pour Sédhiou notamment le renforcement de la connectivité régionale, avec les axes Sédhiou-Bounkiling-Tanaff-Kolda-Ziguinchor, le transport fluvial et la création d'un pôle agro-industriel autour de Diendé, Marsassoum et Baghère.

A cela s'ajoutent la promotion de la résilience écologique par la restauration forestière et l'économie verte, la modernisation urbaine de Sédhiou comme centre administratif, éducatif et culturel du Sud.

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire a déclaré que ces orientations visent à faire de Sédhiou un "modèle de territoire intégré, écologique et résilient", pleinement inscrit dans la vision Sénégal 2050.