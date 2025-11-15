Afrique: Environ 30 000 visiteurs attendus au Salon des marchés touristiques africains de Dakar, à partir du 8 décembre prochain

Dakar — Environ 30 000 visiteurs sont attendus à la première édition du Salon des marchés touristiques africains prévu du 8 au 11 décembre à Dakar, a-t-on appris, vendredi, du directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Adama Ndiaye.

"Nous y attendons 30 000 personnes", a-t-il dit lors d'une réunion de préparation de cet évènement, ajoutant que près de 300 exposants se sont déjà inscrits pour y prendre part.

Le directeur général de l'ASPT est d'avis qu'il est possible de faire du Sénégal un pays de grandes rencontres touristiques avec le Salon des marchés touristiques africains et d'autres évènements similaires.

Environ 1 780 000 touristes ont visité le Sénégal en 2023, a-t-il indiqué, jugeant ce nombre insuffisant par rapport aux opportunités qu'il est possible d'exploiter pour le dépasser largement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Salon des marchés touristiques africains est destiné à la promotion du tourisme, de la culture, de l'artisanat et du transport aérien en même temps, selon Adama Ndiaye.

Cet évènement va aider à promouvoir la destination Sénégal et à repositionner le pays sur les principaux marchés de tourisme, selon la secrétaire générale du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Seynabou Niang.

Le Salon des marchés touristiques africains a une vocation nationale et régionale, raison pour laquelle plusieurs pays du continent sont associés à son organisation, a signalé Mme Niang lors de la réunion de préparation de l'évènement.

Des pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique seront invités à cette rencontre de promotion du tourisme, a-t-elle dit.

Le Cap-Vert, le Gabon, la Gambie, le Maroc, la Mauritanie, la Slovénie et la Turquie font partie des pays invités, selon Seynabou Niang.