Sénégal: Sédhiou - Plus de quatre milliards de FCFA pour la réalisation de 16 infrastructures sociales de base

Sédhiou — Le Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS)) a investi plus de 4 milliards de francs CFA dans la région de Sédhiou (sud), pour la construction et l'équipement de 16 infrastructures sociales de base en vue de renforcer l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, a appris l'APS de sa directrice générale Aïssata Ayo Ba.

Le programme repose sur une logique de développement local durable, en s'appuyant sur une synergie d'acteurs et de partenaires opérationnels, a précisé Aïssata Ayo Ba jeudi à l'issue d'un atelier d'évaluation finale sur les interventions du PADESS dans la région de Sédhiou.

Elle a indiqué que cette approche multi-acteurs permet à chaque bénéficiaire de mobiliser ses capacités pour générer des revenus et améliorer ses conditions de vie.

Les réalisations du PADESS comprennent notamment trois postes de santé pour renforcer l'accès aux soins de base, trois maisons de la femme dédiées à l'accompagnement et à la formation des femmes, six écoles élémentaires pour améliorer l'accès à une éducation de qualité, quatre centres d'éveil communautaires pour la petite enfance et des bourses sociales destinées aux personnes vulnérables.

Toutes ces infrastructures, selon Mme Ba, "sont non seulement achevées, mais aussi équipées, avec des organes de gestion formés pour assurer leur pérennité".

L'adjoint au gouverneur de Sédhiou, Ba Ousmane Danfakha a magnifié le rôle du PADESS dans l'autonomisation des populations défavorisées, ajoutant qu'il constitue un "levier majeur pour la réduction de la pauvreté et l'inclusion sociale".