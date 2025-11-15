Sénégal: Une startup organise un hackathon pour améliorer le système sanitaire national

Dakar — La startup DOCSEN, spécialisée dans l'innovation numérique en santé, financée et accompagnée par la Délégation générale à l'entrepreunariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), a lancé, vendredi, l'organisation d'un hackathon ou compétition d'innovation digitale de deux jours, visant à améliorer le système sanitaire sénégalais.

Au total, 17 équipes venues de diverses régions du Sénégal vont participer à ce hackathon et concourir pendant deux jours, en proposant des idées de solutions digitales.

"Notre système de santé fait face à des défis majeurs : accessibilité des soins, continuité du suivi maternel et infantile, gestion des stocks pharmaceutiques, digitalisation encore incomplète et inégalité territoriale persistante, etc. Et le présent hackathon répond directement à ces enjeux", a déclaré Aida Mbodj, déléguée générale de la DER/FJ.

Elle a soutenu que le potentiel économique du Sénégal repose sur la "créativité" de ses jeunes et la "détermination" de ses femmes et que "l'innovation n'est pas un simple concept", mais un levier "structurant" du développement national.

"Pendant 48 heures, vous allez imaginer, concevoir et prototyper des solutions qui pourraient changer le visage de notre système sanitaire", a lancé Mme Mbodj à l'endroit des jeunes participants.

Elle a précisé qu'il ne s'agit pas d'un simple concours technologique, mais plutôt d'un acte "'stratégique", "aligné sur le futur", pour un Sénégal où les solutions locales répondent aux besoins locaux et améliorent la vie quotidienne.

"Vous n'êtes pas seulement en train de résoudre un problème technique. Vous êtes en train de façonner le Sénégal de demain, où une femme enceinte dans un village de Kolda peut bénéficier d'un suivi digitalisé, où un médecin à Podor peut accéder rapidement à des données fiables pour sauver une vie, où les ruptures de stocks de médicaments deviennent un souvenir", a souligné Aida Mbodj.

Ce concours est à l'initiative de DOCSEN, une startup qui s'impose comme un acteur clé de la transformation digitale du secteur sanitaire au Sénégal.

Depuis 2022, elle a participé à plusieurs concours et mis en place plusieurs solutions digitales axées sur la santé numérique, qui ont impacté, à ce jour, plus de 80 084 patients, selon son directeur général, Moustapha Diop.

"Depuis le lancement de DOCSEN par la DER, nous avons poursuivi notre mission en collaboration avec l'hôpital Roi Baudouin, l'hôpital régional de Kédougou et le poste de santé de Dindéfelo, pour améliorer l'accès aux soins des enfants et des femmes enceintes", s'est-il réjoui.

"Ce concours n'est pas seulement un événement, mais une plateforme qui met en lumière les talents émergents de la technologie de la santé au Sénégal et en Afrique", a soutenu M. Diop.

DOCSEN veut mobiliser l'ensemble de l'écosystème numérique autour de la co-création de solutions concrètes, locales et durables pour améliorer l'accès aux soins.

"Aujourd'hui, nous faisons le choix de faire confiance à nos talents, à nos développeurs, à nos ingénieurs, à nos étudiants, à nos professionnels de santé. Car les solutions les plus pertinentes sont celles qui naissent au plus près des réalités du terrain", a indiqué Siny Fall, ingénieure informaticienne, représentant le département digitalisation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Elle a notamment indiqué que le futur de la santé commence peut-être avec l'une des innovations qui seront retenues à l'issue de ce hackathon.