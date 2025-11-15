Sénégal: Tambacounda - Un médecin plaide pour la construction d'un grand centre d'endocrinologie, diabétologie et nutrition

Tambacounda — Le docteur Mamadou Bernard Diallo, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste a plaidé, vendredi, pour la construction d'un Centre d'endocrinologie, diabétologie et nutrition au au Centre hospitalier régional de Tambacounda, afin d'améliorer la prise en charge des personnes vivantes avec le diabète dans la région orientale du Sénégal.

"Nous invitons toutes les autorités à renforcer la biologie, à doter l'hôpital d'un centre d'endocrinologie, diabétologie et de nutrition, mais aussi à améliorer notre service d'accueil", a-t-il plaidé.

Mamadou Bernard Diallo, en service au Centre hospitalier régional de Tambacounda, s'exprimait lors d'une séance d'éducation thérapeutique au profit de plusieurs patients, dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, commémorée le 14 novembre de chaque année.

Cette rencontre était organisée par l'Association des diabétiques de Tambacounda.

"L'hôpital régional reçoit beaucoup des diabétiques venant des quatre départements de la région [Bakel, Goudiry, Koumpentoum et Tambacounda], mais également de la sous-région, notamment de la Guinée, de la Gambie et du Mali", a fait savoir le médecin Mamadou Bernard Diallo.

Il a également précisé qu'au total, 800 patients sont suivis à l'hôpital régional de Tambacounda, dont "les 70% constituent une tranche de diabétique".

"Nous essayons de les intégrer et de les sensibiliser tout le temps sur les bonnes pratiques à adopter pour faciliter leur prise en charge", a dit l'endocrinologue, lançant dans le même temps une alerte concernant la situation des enfants diabétiques.

"Le cas des enfants vivant avec le diabète nous inquiète. Certains habitent dans des zones reculées, difficiles d'accès. Donc, ils peuvent avoir des complications avant même d'arriver à l'hôpital", s'est inquiété le diabétologue.