Sénégal: Ibrahima Thiam invite les banques à accompagner davantage les PME-PMI

Dakar — Le secrétaire d'État chargé du Développement des Petites et moyennes entreprises (PME) et des Petites et moyennes industries (PMI), Ibrahima Thiam, a appelé les banques s'engager davantage dans l'encadrement et le financement des PME/PMI, afin de les aider à renforcer la qualité de leur gouvernance.

"Je voudrais rappeler le rôle déterminant qui est le vôtre. Vous êtes, sur le terrain, les relais de l'Etat auprès des entreprises. C'est grâce à vos engagements que nos PME et nos PMI peuvent renforcer la qualité de leur gouvernance, améliorer leurs dossiers de financement et accéder facilement aux crédits", a-t-il dit.

Ibrahima Thiam présidait, jeudi, à Dakar, la cérémonie de clôture de la troisième édition de l'Académie de financement, organisée par l'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes entreprises (ADEPME).

Il a également invité les banques partenaires à appuyer cette "belle initiative" que l'Etat compte perpétuer et qui permettra d'atteindre "plus facilement" les objectifs fixés dans le cadre du programme de financement massif et sécuritaire des paiements, qui a été repris dans la Stratégie nationale de promotion et de développement des paiements et des PMI.

Après trois jours d'échanges et de renforcement des capacités des Structures d'appui et d'encadrement, "cette rencontre a permis d'illustrer, une fois de plus, la maturité de notre écosystème entrepreneurial, mais surtout notre volonté collective de renforcer le financement des entreprises sénégalaises", s'est réjoui Ibrahima Thiam.

Cette formation est soutenue par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et la GIZ, l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement.

Il visait à consolider les liens entre les SAE, les banques et les institutions publiques pour améliorer la qualité des dossiers de financement des PME sénégalaises et favoriser leur accès au crédit.

"Ce matin, nous avons validé avec la BCEAO la liste des paiements et des PMI ayant un très bon profil et que nous allons accompagner pour accéder plus rapidement à un financement bancaire", a-t-il signalé.