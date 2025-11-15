Sénégal: La présidente du Conseil constitutionnel reçue par le chef de l'Etat

Dakar — Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, vendredi, au palais de la République, Aminata Ly Ndiaye, présidente du Conseil constitutionnel avec qui il a échangé sur les réformes en vue pour consolider l'état de droit.

"Le Président de la République a accordé, ce vendredi (...), une audience à la présidente du Conseil constitutionnel. La rencontre a permis (...) d'examiner les défis identifiés et d'échanger sur les réformes à venir pour consolider l'État de droit", rapporte la présidence sur ses réseaux sociaux.

Selon la même source, les échanges ont également porté sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel.

Bassirou Diomaye Faye a, lors de cette entrevue, "réaffirmé son attachement à une justice constitutionnelle moderne, impartiale et pleinement au service de la stabilité démocratique, de la transparence institutionnelle et de la confiance des citoyens".