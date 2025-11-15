Afrique: Coupe du monde U17 - Une affiche Maroc-Mali pour les huitièmes de finale

Dakar — Le Mali et le Maroc, les deux premières équipes africaines à accéder aux huitièmes de finale de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans (U17), vendredi, à Doha, vont se rencontrer mardi à 13 h 00 GMT.

L'Égypte et la Zambie ont été éliminées de la compétition.

Ces quatre équipes d'Afrique jouaient les seizièmes de finale de cette compétition à laquelle prennent part, pour la première fois, 48 équipes. Six autres équipes africaines y participent : l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Sénégal et la Tunisie.

Tous les représentants africains, à l'exception de la Côte d'Ivoire, se sont qualifiés pour les seizièmes de finale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Mali, deuxième du groupe L, a dominé la Zambie, 3-1. Les Zambiens ont toutefois atteint les seizièmes, grâce à leur deuxième place dans le groupe H, avec 7 points. Le Brésil, qui avait le même nombre de points, les a devancés en bénéficiant d'une meilleure différence de buts.

Les Marocains sont la meilleure attaque des seizièmes, avec 16 réalisations en un match, contre la Nouvelle-Calédonie, détenant ainsi le record de la plus large victoire de l'histoire de la Coupe du monde des moins de 17 ans.

Dominés pendant presque toute la rencontre, après l'ouverture du score par les États-Unis d'Amérique à la 21e minute, les U17 du Maroc ont égalisé en fin de match, 1-1, et ont fini par remporter la partie par 4 tirs au but à 3.

Les Égyptiens, qualifiés pour les seizièmes de finale parce qu'ils faisaient partie des meilleurs troisièmes, ont été battus par la Suisse, 1-3.

La Coupe du monde U17 se tient à Doha, au Qatar, depuis le 3 novembre, et se poursuit jusqu'au 27 novembre.

Le Sénégal, premier du groupe C avec 7 points, jouera contre l'Ouganda, samedi à 12 h 30 mn GMT, tandis que l'Afrique du Sud va défier le Japon, le même jour, à 13 h 30 GMT. Le Burkina Faso va se mesurer à l'Allemagne, à 14 h 45, suivi du match entre la Tunisie et l'Autriche, à 15 h 45.

Le Brésil, la France, l'Irlande, le Mexique et le Portugal ont également obtenu la qualification pour les huitièmes de finale.