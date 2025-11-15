Sénégal: Conseil constitutionnel - La Présidente reçue au palais

14 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a accordé, ce vendredi 14 novembre 2025, une audience à la Présidente du Conseil constitutionnel, Aminata Ly Ndiaye.

« La rencontre a permis de faire le point sur le fonctionnement de l'institution, d'examiner les défis identifiés et d'échanger sur les réformes à venir pour consolider l'État de droit », rapporte une note de la présidence.

Selon la même source, le chef de l'État a réaffirmé son attachement à une justice constitutionnelle moderne, impartiale et pleinement au service de la stabilité démocratique, de la transparence institutionnelle et de la confiance des citoyens.

