Sénégal: Autonomie sanitaire - Le pays bientôt doté de son premier complexe pharmaceutique national

14 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.GUEYE

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la construction de sa souveraineté pharmaceutique.

La Sen-Pna et l'Apix-Zes ont procédé ce vendredi à la signature d'un contrat de bail de 25 ans portant sur une parcelle de 9 hectares au sein de la Zone économique spéciale intégrée de Diass (Zesid). Cette assiette foncière accueillera le premier complexe pharmaceutique national, un projet structurant dédié à la production locale de médicaments essentiels et à la modernisation des services médicaux.

Selon le directeur général de la Sen-Pna, Dr Seydou Diallo, cet accord constitue « un acte historique pour l'avenir sanitaire et industriel du Sénégal ». Il souligne que cette initiative « marque une étape décisive dans la construction de la souveraineté pharmaceutique nationale et s'inscrit pleinement dans la vision "Sénégal 2050 : Agenda National de Transformation", portée par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ».

Depuis plus d'un an, la SEN-PNA mène une transformation profonde, articulée autour de la rigueur, de la transparence, de la performance et d'une ambition industrielle renouvelée. « Notre objectif est clair : passer du rôle de distributeur à celui de catalyseur industriel, au service de la souveraineté sanitaire du pays et du continent », a déclaré Dr Diallo.

Le futur complexe pharmaceutique vise à réduire la dépendance aux importations, renforcer les capacités nationales de production et stimuler l'emploi ainsi que l'innovation dans un secteur stratégique. « Ce projet incarne un choix fort : refuser la dépendance, affirmer notre capacité et notre dignité nationale », a ajouté le directeur général.

Les travaux devraient démarrer prochainement à Diass, où sera érigée cette infrastructure appelée à devenir un symbole de l'ambition industrielle du Sénégal.

