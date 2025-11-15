Sénégal: Autonomie sanitaire - Le pays bientôt doté de son premier complexe pharmaceutique national

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la construction de sa souveraineté pharmaceutique.

La Sen-Pna et l'Apix-Zes ont procédé ce vendredi à la signature d'un contrat de bail de 25 ans portant sur une parcelle de 9 hectares au sein de la Zone économique spéciale intégrée de Diass (Zesid). Cette assiette foncière accueillera le premier complexe pharmaceutique national, un projet structurant dédié à la production locale de médicaments essentiels et à la modernisation des services médicaux.

Selon le directeur général de la Sen-Pna, Dr Seydou Diallo, cet accord constitue « un acte historique pour l'avenir sanitaire et industriel du Sénégal ». Il souligne que cette initiative « marque une étape décisive dans la construction de la souveraineté pharmaceutique nationale et s'inscrit pleinement dans la vision "Sénégal 2050 : Agenda National de Transformation", portée par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ».

Depuis plus d'un an, la SEN-PNA mène une transformation profonde, articulée autour de la rigueur, de la transparence, de la performance et d'une ambition industrielle renouvelée. « Notre objectif est clair : passer du rôle de distributeur à celui de catalyseur industriel, au service de la souveraineté sanitaire du pays et du continent », a déclaré Dr Diallo.

Le futur complexe pharmaceutique vise à réduire la dépendance aux importations, renforcer les capacités nationales de production et stimuler l'emploi ainsi que l'innovation dans un secteur stratégique. « Ce projet incarne un choix fort : refuser la dépendance, affirmer notre capacité et notre dignité nationale », a ajouté le directeur général.

Les travaux devraient démarrer prochainement à Diass, où sera érigée cette infrastructure appelée à devenir un symbole de l'ambition industrielle du Sénégal.