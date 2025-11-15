Sénégal: Tivaouane - Environ 20% des 300 personnes dépistées positives au diabète

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du diabète, l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane a organisé une journée de dépistage gratuit ce 14 novembre 2025.

Sur 300 personnes dépistées, environ 20% sont diabétiques, selon le Dr Abdoulaye Ly, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste à l'hôpital, initiateur de la journée en partenariat avec l'Association des diabétiques de Tivaouane.

Selon le Dr Ly, le nombre de malades du diabète augmente chaque année dans le monde comme au Sénégal. À Tivaouane et dans la région de Thiès, le taux de prévalence est de 5,2%, soit un point de plus que la moyenne nationale établie à 4,2%, indique-t-il. Ce taux élevé a poussé l'hôpital à vouloir institutionnaliser cette journée afin de sensibiliser les populations sur le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Cette journée de dépistage, qui en est à sa deuxième édition à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, constitue une occasion d'échanger avec les populations de Tivaouane, d'autant que 70% des diabétiques ne sont pas connus. À en croire le Dr Ly, le dépistage précoce permet aux patients de vivre avec le diabète jusqu'à un âge avancé sans grandes difficultés, à condition de suivre les recommandations des spécialistes. D'où le thème « Diabète et bien-être au travail » retenu pour cette édition, qui a permis de consulter des malades, de leur offrir des médicaments et de les sensibiliser sur l'éducation thérapeutique.

Abordant les causes de l'augmentation du diabète au Sénégal et dans le monde, le Dr Ly estime que le mode de vie, marqué par une forte sédentarité, en est une principale. Une alimentation trop grasse, trop sucrée et trop salée constitue également un facteur de risque majeur de diabète et de maladies cardiovasculaires, souligne-t-il. Le Dr Abdoulaye Ly et le président de l'Association des diabétiques de Tivaouane ont, par ailleurs, salué l'accompagnement du directeur de l'hôpital, Dr Yoro Diagne.

Le directeur de l'hôpital Mame Abdou a d'ailleurs magnifié l'organisation de cette journée de consultation gratuite, qui fait partie des nombreuses initiatives de la structure de santé de niveau 2 de Tivaouane pour répondre aux besoins des populations en matière de soins. Selon lui, l'hôpital dispose de presque toutes les spécialités nécessaires à une prise en charge médicale complète.