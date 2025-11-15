Sénégal: Touba - 7000 malades diabétiques enregistrés à l'hôpital de Ndamatou entre janvier et octobre 2025

Ce vendredi, l'Établissement Public de Santé (EPS) de Touba Ndamatou a célébré la Journée mondiale du diabète avec des dépistages gratuits et des ateliers d'éducation thérapeutique et diététique. Le chef de l'unité diabétologie, Dr Khadim Mbaye, a indiqué que 7 000 patients diabétiques ont été enregistrés entre janvier et octobre 2025, chiffre qu'il qualifie d'alarmant pour la ville.

Selon le médecin, plusieurs facteurs favorisent la propagation de la maladie : une part génétique, «Lorsqu'on a un diabète de type 2, lorsqu'on a un parent diabétique, on a plus de chance de développer les diabètes», a-t-il expliqué. Et, d'ajouter, l'obésité, le surpoids, la sédentarité et une alimentation déséquilibrée. Il a exhorté l'ensemble des acteurs à une prise de conscience pour la prévention et à assurer un suivi adéquat aux patients déjà atteints afin d'éviter les complications mortelles.

Les participants à la journée ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation. Momy Cissé a déclaré que les ateliers l'ont édifié sur la façon de s'alimenter et a salué l'initiative, tout en dénonçant la cherté du traitement : « Le coût est très cher, nous sollicitions une aide ». Astou Faye a remercié le personnel médical pour la gratuité des analyses et a rappelé que, malgré le respect du régime alimentaire prescrit, le traitement reste onéreux, demandant l'appui des autorités.

Le personnel médical, quant à lui, souligne le manque de ressources humaines qualifiées. Dr Mbaye a invité le ministre de la Santé à renforcer les effectifs, affirmant que tout renfort sera le bienvenu pour prendre en charge ces maladies non transmissibles qui pèsent lourdement sur la population et l'État. Il a également appelé les soignants à utiliser les médias pour sensibiliser davantage la population à la prévention du diabète.

