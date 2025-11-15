Sénégal: Marché des titres publics - Le pays lève 99 milliards FCfa sur un objectif de 90 milliards

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé, vendredi, la mobilisation de 99 milliards FCfa à l'issue d'une opération d'émission de titres par adjudication sur le marché domestique, confirmant la dynamique de consolidation budgétaire engagée par le gouvernement.

Selon le communiqué parcouru par lesoleil.sn, cette opération « s'inscrit dans la continuité de l'exécution maîtrisée du plan de financement 2025 ».

L'adjudication visait un montant cible de 90 milliards FCfa, mais a suscité un intérêt important de la part des investisseurs, totalisant 100 milliards FCfa de souscriptions, soit un taux de couverture de 111%. Le montant finalement retenu s'élève ainsi à 99 milliards FCfa, chiffre qui « confirme la confiance renouvelée du marché dans la signature du Sénégal », souligne le ministère.

Toujours selon le communiqué, l'opération a été réalisée dans des conditions jugées favorables, avec un rendement moyen pondéré de 6,88% et une participation d'investisseurs diversifiée, « témoignant de la profondeur du marché ».

Le ministère des Finances et du Budget estime que cette mobilisation permettra au pays de poursuivre sereinement la mise en oeuvre de son plan de financement 2025 et de conforter sa stratégie de gestion rigoureuse des finances publiques.

« Le Sénégal consolide la confiance du marché dans sa capacité à se financer dans des conditions soutenables », indique le document.

Le gouvernement a enfin réaffirmé sa volonté de maintenir un cadre macroéconomique stable, une gestion budgétaire stricte et une communication transparente avec les acteurs du marché, conclut la cellule de communication du ministère.