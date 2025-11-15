Le forum des éducatrices ouest africaines (Fawe) en partenariat avec MasterCard foundation va accompagner 350 étudiants à poursuivre leurs études supérieures ou leur formation professionnelle. La cérémonie de lancement du programme a eu le jeudi 13 novembre 2025 à Dakar, en présence des représentants des ministères de l'Education, de la Formation professionnelle et technique et de l'Enseignement supérieur.

Après une première phase réussie avec des résultats probants au Rwanda, Ouganda et en Ethiopie, la deuxième phase du programme de bourses et initiatives d'accès à l'Enseignement supérieur et à la Formation professionnelle a été lancé jeudi 13 novembre au Sénégal. Au total, 350 étudiants sont ciblés.

Selon Maïmouna Souaré Fofana, coordonnatrice intérimaire du Forum des éducatrices ouest africaines (Fawe) « cette seconde phase du programme appuyée par fondation MasterCard vise à élargir l'accès à l'enseignement supérieur et à promouvoir les filières scientifiques ainsi que la formation professionnelle et technique » dit-elle.

Poursuivant, la coordonnatrice par intérim de Fawe/Sénégal précise que le programme cible environ 350 étudiants et étudiantes, âgés entre 15 et 25 ans. Les bénéficiaires de ce programme ont été sélectionnés au niveau national, à travers des critères bien définis. Ils seront répartis en deux cohortes de 175 bénéficiaires issus de milieux vulnérables.

Les étudiants vivant avec un handicap bien inclus dans le programme

Les étudiants et les étudiantes vivant avec un handicap aussi y seront bien représentés. L'objectif principal de la phase II de ce programme au Sénégal est d'aider les jeunes femmes et les jeunes hommes les plus marginalisés âgés de 15 à 25 ans qui ont terminé leurs études secondaires à accéder à l'enseignement supérieur, puis à l'entreprenariat et/ou à un emploi décent.

Ainsi, le Sénégal devient le 7ème pays africains à inaugurer cette phase 2 du programme de la fondation Mastercard. «Un programme transformateur et une nouvelle étape vers une Afrique où les filles et les jeunes femmes participent pleinement au développement économique et social» soutient Maimouna Souaré Fofana, coordonnatrice intérimaire de Fawe/Sénégal.

Poursuivant, elle indique que dans la mise en oeuvre de ce programme, Fawe sera accompagné par les entreprises, les écoles et instituts de formation professionnelle, les universités, les collectivités territoriales entre autres.

Dans son intervention, Rokhya Thiam, de l'inspection générale de l'Éducation a souligné toute la pertinence du nouveau programme. Elle soutient que l'initiative s'inscrit de la fondation Mastercard entre en droite ligne des nouvelles orientations du gouvernement du Sénégal et du ministère de l'éducation car, dit-elle, « il s'agit de bâtir un système éducatif inclusif de qualité, capable de porter le développement économique et social du pays ».

La journée a été aussi l'occasion pour Fawe/Sénégal de lancer son plan stratégique 2024/2028. Il s'agira dans ce quinquennat de renforcer l'accès équitable et inclusif à une éducation de qualité, avec un accent particulier sur la promotion des sciences, mathématiques, technologie et de l'ingénierie (Stem) au profit des jeunes filles.