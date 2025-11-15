Sénégal: 81e anniversaire du massacre de Thiaroye - Le comité de commémoration installé

14 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le ministre secrétaire général du Gouvernement a procédé, vendredi 14 novembre 2025, à l'installation officielle du Comité de commémoration du 81e anniversaire du massacre de Thiaroye.

La cérémonie s'est tenue au Building administratif Président Mamadou Dia, en présence des membres du Comité, de partenaires institutionnels et culturels ainsi que des autorités municipales de Thiaroye.

Représentant le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre a rappelé, « avec beaucoup d'émotion », l'importance de préserver la mémoire des tirailleurs africains injustement massacrés le 1eᣴ décembre 1944.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.