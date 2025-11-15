Sénégal: 81e anniversaire du massacre de Thiaroye - Le comité de commémoration installé

Le ministre secrétaire général du Gouvernement a procédé, vendredi 14 novembre 2025, à l'installation officielle du Comité de commémoration du 81e anniversaire du massacre de Thiaroye.

La cérémonie s'est tenue au Building administratif Président Mamadou Dia, en présence des membres du Comité, de partenaires institutionnels et culturels ainsi que des autorités municipales de Thiaroye.

Représentant le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre a rappelé, « avec beaucoup d'émotion », l'importance de préserver la mémoire des tirailleurs africains injustement massacrés le 1eᣴ décembre 1944.