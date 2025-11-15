Ethiopie: La campagne de conservation des sols et de l'eau augmente les rendements et restaure la fertilité des terres, selon le ministère

Addis Ababa — ministère de l'Agriculture rapporte que les efforts nationaux de conservation des sols et de l'eau, menés avec une forte participation du public, améliorent la fertilité des sols et augmentent la production.

Il souligne que le changement climatique, les inondations, les précipitations irrégulières, la sécheresse et l'érosion des sols continuent de menacer les écosystèmes et le bien-être humain, ajoutant que la plantation d'arbres et les efforts coordonnés de conservation contribuent à restaurer les paysages dégradés et à réduire les risques.

L'initiative Green Legacy en cours et les campagnes annuelles estivales de développement des bassins versants reflètent l'engagement du pays en faveur de la protection de l'environnement.

Fanose Mekonnen, directeur exécutif chargé du développement, de la conservation et de l'utilisation des ressources naturelles au ministère, a déclaré à l'ENA que les chocs climatiques et la dégradation des terres sont « la réponse de la nature aux dommages causés par les activités humaines ».

Il a ajouté que les campagnes de conservation menées ces dernières années « ont permis d'augmenter la production et la productivité en améliorant la fertilité des sols ».

L'Éthiopie compte 12 grands bassins fluviaux et 135 sous-bassins, et 8 903 bassins supplémentaires sont actuellement en cours d'identification et de développement, a-t-il expliqué, ajoutant que des activités annuelles sont menées dans 197 843 petits bassins versants gérés au niveau communautaire.

Selon le ministère, des travaux de réaménagement sont en cours sur 33,6 millions d'hectares de terres, avec la participation active du gouvernement et des communautés.

Les préparatifs pour la prochaine saison estivale des bassins versants, notamment l'identification des zones cibles, l'enquête auprès des agriculteurs et la préparation des outils agricoles, sont déjà en cours, a noté M. Fanose.