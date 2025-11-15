Ethiopie: La Commission nationale de dialogue souligne le rôle central des partis politiques dans le dialogue en cours

Addis Ababa — La Commission nationale pour le dialogue en Éthiopie a souligné le rôle crucial des partis politiques dans le processus de dialogue national en cours afin de résoudre durablement les différends et les divergences.

S'exprimant lors d'un forum consultatif organisé par la Commission à Adama, le président de la Commission, le professeur Mesfin Araya, a souligné l'importance de leur participation au processus de consultation nationale en cours.

Le forum vise à renforcer le processus et à garantir l'efficacité de la consultation, a-t-il ajouté.

Le professeur Mesfin a indiqué que la Commission avait achevé la plupart de ses tâches de collecte d'informations et qu'elle était désormais en train de compiler et de rédiger des ordres du jour afin de mener à bien le processus et d'avancer vers une conférence de dialogue national.

Il a rappelé que les citoyens, les partis politiques, les universitaires, les associations, les institutions, les personnalités éminentes et les membres de la diaspora avaient tous contribué au processus de collecte d'informations.

La Commission s'efforce actuellement de garantir le succès de la conférence nationale.

Selon le président de la Commission, plus de 80 % des partis politiques ont participé activement au processus et sont actuellement engagés en tant que parties prenantes du dialogue national.

Il a affirmé que la participation des partis politiques était essentielle pour résoudre les différends de manière durable, soulignant que la conférence d'Adama était organisée spécifiquement pour renforcer davantage leur rôle dans les étapes à venir.

Le président du Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens, Solomon Ayele, a déclaré que ce forum constituait une étape importante pour parvenir à une transition politique pacifique et résoudre les différends de longue date par le dialogue.

Il a ajouté que le Conseil s'est efforcé dès le début de garantir une consultation inclusive et nationale et de contribuer à ce que le processus soit mené par un organisme transparent et indépendant.

Le président a également affirmé que le dialogue national constituait un tournant décisif pour instaurer la confiance et façonner une culture politique renouvelée.

Selon lui, le Conseil a aidé ses partis membres à bien comprendre les objectifs et les procédures de la consultation, confirmant que les programmes de tous les partis participants avaient été rassemblés, organisés et soumis à la Commission sous la forme d'un document unifié.